एसडीएम करौली राकेश कुमार ने कहा कि संभावित बाल विवाह की समय रहते पहचान और रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर सतत निगरानी जरूरी है। इसके लिए मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने तथा संभावित घटनाओं की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायतों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीशचंद मीना, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) मुनेश कुमार मीना, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक जगदीश प्रसाद मीना, डीएसपी कुसुम मीना, महिला अधिकारिता विभाग की सीमा चतुर्वेदी, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य फजले अहमद एवं फरीदा शाह, जिला बाल संरक्षण इकाई के राकेश कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एक्शनएड एसोसिएशन-डीएमजी इवेंट्स के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।