परिवार के राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1977 में मुड्या मीणा से हुई। वे 1977 से 1981 तक उपसरपंच रहे। इसके बाद 1981 से 1988 और 1988 से 1991 तक सरपंच पद पर रहे। बीच में प्रशासनिक काल रहा। इसके बाद वर्ष 2000 से 2005 तक उन्होंने फिर सरपंच की जिम्मेदारी संभाली। इस तरह वे तीन कार्यकाल में सरपंच रहे। उनके बाद पत्नी रामप्यारी देवी ने वर्ष 2010 से 2015 तक पद संभाला। इसके बाद बेटे मुकेश मीणा 2015 से 2020 तक सरपंच रहे। परिवार की अगली पीढ़ी से पुत्रवधू कमलेशी देवी मीणा ने वर्ष 2021 से 2026 तक यह जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान परिवार की प्रधान और उपप्रधान पदों पर भी भागीदारी रही। वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में कमलेशी देवी मीणा ने दोबारा जीत दर्ज कर परिवार की सातवीं सरपंची का सिलसिला आगे बढ़ाया।