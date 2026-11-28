ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक साल से गांव में बिजली की आंखमिचौली जारी है। दिन में कई-कई घंटे बिजली गुल रहती है, जबकि रात के समय भी बार-बार बिजली बंद होने से परेशानी होती है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई और घरेलू कामकाज पर पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली संकट से लोग परेशान रहे और अब सर्दी में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। लोड बढ़ते ही ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है, जिससे घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। कम वोल्टेज के कारण पंखे, लाइट और पानी की मोटर भी ठीक से काम नहीं कर पाते।