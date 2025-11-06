राजस्थान: सरसों और गेहूं की बुवाई को लेकर आई बड़ी खबर, इस बार होगी बंपर पैदावार; जानिए वजह

इसके चलते किसान खेतों में पलाव करने के बाद गेहूं की बुवाई कर रहा है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस बार लक्ष्य से भी अधिक बुवाई होगी। जिले में रबी फसलों में सरसों के साथ गेहूं व चना की बुवाई होती है। किसानों को सरसों से आमदनी होती है। वहीं गेहूं खाने के काम में आता है। इसके बाद गेहूं के भूसे से मवेशियों का पेट भरता है।