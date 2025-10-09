बाजार से सामान लेकर लौटा परिवार तो घर की हालत देख उड़े होश, बिखरा हुआ था सारा सामान

बरही निवासी रामचरन त्रिपाठी की पत्नी सुनिता त्रिपाठी जो कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामाजिक संगठन की मंडल अध्यक्ष हैं। दोपहर में अपने परिवार के साथ खरीददारी के लिए बाजार गई हुई थीं। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर मुख्य दरवाजे का कुंदा तोड़ा और घर के अंदर रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर गहनों व नकदी की चोरी कर ले गए। जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो घर की हालत देख उनके होश उड़ गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था और लाखों के गहने और कैश गायब था। चोर करीब 20 करीब रूपये की चोरी करके गए हैं।