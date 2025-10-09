Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

बाजार से सामान लेकर लौटा परिवार तो घर की हालत देख उड़े होश, बिखरा हुआ था सारा सामान

mp news: दिनदहाड़े महिला मंडल अध्यक्ष के घर में बड़ी चोरी, 20 लाख के गहने-पैसे उड़े ले गए चोर...।

less than 1 minute read

कटनी

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

katni

Big theft in broad daylight jewellery and money worth Rs 20 lakh stolen from house

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बरही नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नगर के प्रतिष्ठित त्रिपाठी हाउस में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हो गई। अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी करते हुए करीब 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बरही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को जांच के लिए बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाजार सामान लेने गया था परिवार

बरही निवासी रामचरन त्रिपाठी की पत्नी सुनिता त्रिपाठी जो कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामाजिक संगठन की मंडल अध्यक्ष हैं। दोपहर में अपने परिवार के साथ खरीददारी के लिए बाजार गई हुई थीं। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर मुख्य दरवाजे का कुंदा तोड़ा और घर के अंदर रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर गहनों व नकदी की चोरी कर ले गए। जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो घर की हालत देख उनके होश उड़ गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था और लाखों के गहने और कैश गायब था। चोर करीब 20 करीब रूपये की चोरी करके गए हैं।

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

दिनदहाड़े हुई लाखों रूपये की बड़ी चोरी की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया और चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्कवॉड से घटनास्थ की जांच कराई है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है जिससे चोरों का कोई सुराग हाथ लग रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस शक के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा होने की बात कह रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘धनकुबेर’ निकला PWD का रिटायर्ड अफसर, किलो में मिले सोना-चांदी..
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बाजार से सामान लेकर लौटा परिवार तो घर की हालत देख उड़े होश, बिखरा हुआ था सारा सामान

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बेकसूर युवक की गिरफ्तारी पर जिला कोर्ट में हंगामा, पुलिस-वकील भिड़े

katni court news
कटनी

एमपी में किन्नर की वेशभूषा में युवक की लाश मिलने से सनसनी

katni news
कटनी

एमपी में ढाबे पर युवक-युवतियों ने मचाया हंगामा, पुलिस से भी उलझे..

katni
कटनी

भरभराकर गिरी मकान की दीवार, बच्चे की मौत, बहन घायल

कटनी

MP Police Transfer: एमपी पुलिस का बड़ा फेर बदल, कई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी इधर से उधर

MP Police Transfer
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.