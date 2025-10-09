बाजार से सामान लेकर लौटा परिवार तो घर की हालत देख उड़े होश, बिखरा हुआ था सारा सामान

Big theft in broad daylight jewellery and money worth Rs 20 lakh stolen from house
mp news: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बरही नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नगर के प्रतिष्ठित त्रिपाठी हाउस में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हो गई। अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी करते हुए करीब 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बरही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को जांच के लिए बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरही निवासी रामचरन त्रिपाठी की पत्नी सुनिता त्रिपाठी जो कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामाजिक संगठन की मंडल अध्यक्ष हैं। दोपहर में अपने परिवार के साथ खरीददारी के लिए बाजार गई हुई थीं। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर मुख्य दरवाजे का कुंदा तोड़ा और घर के अंदर रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर गहनों व नकदी की चोरी कर ले गए। जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो घर की हालत देख उनके होश उड़ गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था और लाखों के गहने और कैश गायब था। चोर करीब 20 करीब रूपये की चोरी करके गए हैं।
दिनदहाड़े हुई लाखों रूपये की बड़ी चोरी की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया और चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्कवॉड से घटनास्थ की जांच कराई है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है जिससे चोरों का कोई सुराग हाथ लग रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस शक के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा होने की बात कह रही है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग