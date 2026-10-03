आखिर कहां छिपी है कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया? विदेश भागने की आशंका

Katni Neha Pachisia Case: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में करीब 1.07 करोड़ की जमीन के सौदे और पद के कथित दुरुपयोग से जुड़े कुठला के चर्चित प्रकरण में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की तलाश में घोषित इनाम राशि डीआइजी ने 10 हजार से बढ़ाकर 20-20 हजार कर दी है। इसके बावजूद तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जबलपुर आइजी द्वारा गठित एसआइटी की कार्रवाई और जांच की प्रगति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुठला थाने में 19 अगस्त 2026 को दर्ज एफआइआर के बाद से पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है।