गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गांजा, 2 गिरफ्तार

मुखबिर की सटीक सूचना पर आईशर ट्रक क्रमांक पीबी 02 ईजे 3009 को रोककर बारीकी से तलाशी ली गई, जिसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया। वहां गुप्त चैंबर बनाया गया। यह चैंबर इतनी कुशलता से बनाया गया था कि सामान्य जांच में पकड़ा जाना लगभग असंभव था किंतु पुलिस की सूझबूझ के चलते इसमें छिपाया 2 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा बरामद कर लिया गया। इसके लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। क्रेन से डाला को उठाया गया, तब चैम्बर में रखे गए गांजा को निकाला गया। पुलिस ने बताया कि गांजे का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए है।