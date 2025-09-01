गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गांजा, 2 गिरफ्तार

Crime News: कवर्धा जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के दिए गए सख्त निर्देशों के पालन में कबीरधाम पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चिल्फी पुलिस टीम ने एक ट्रक से दो क्विंटल गांजा बरामद किया।
मुखबिर की सटीक सूचना पर आईशर ट्रक क्रमांक पीबी 02 ईजे 3009 को रोककर बारीकी से तलाशी ली गई, जिसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया। वहां गुप्त चैंबर बनाया गया। यह चैंबर इतनी कुशलता से बनाया गया था कि सामान्य जांच में पकड़ा जाना लगभग असंभव था किंतु पुलिस की सूझबूझ के चलते इसमें छिपाया 2 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा बरामद कर लिया गया। इसके लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। क्रेन से डाला को उठाया गया, तब चैम्बर में रखे गए गांजा को निकाला गया। पुलिस ने बताया कि गांजे का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए है।
वहीं पुलिस ने वाहन में सवार अंतरराज्यीय तस्कर ईश्वर सिंह पिता हजारीलाल सिंह(48) हरियाणा और रामु सिंह परमार(32)राजस्थान को मौके पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।
तस्करों ने पुलिस को बताया कि वह गांजा ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर, सहायक उपनिरीक्षक दर्शन साहू, आरक्षक जितेन्द्र चंद्रवंशी, सुनील मेरावी, पंकज यादव, अमन वाहने, मोहम्मद इरफ़ान, आंसू तिवारी, पप्पू पनागर व मोहित काठले की भूमिका सराहनीय रही। उनकी मेहनत और सतर्कता के कारण तस्करों का यह चालाक तरीका भी नाकाम हो गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछले एक साल में कबीरधाम जिले में 1000 किलो से भी अधिक गांजा पकड़ा जा चुका है। साथ ही कबीरधाम जिला पहला ऐसा जिला है जो गांजे की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए वाहनों को 17 ऐसे वाहनों को नीलाम कर राशि को शासन के खजाने में जमा किया है। अभी भी कुछ मामलों में पकड़े गए वाहनों को चिन्हित किया जा चुका है जिनकी शीघ्र नीलामी कराई जाएगी।
इस वर्ष कबीरधाम पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के कुल 14 प्रकरणों में 41 आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगभग सवा करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के गांजा व अन्य सामग्री की जब्ती की है। हाल ही में कबीरधाम पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट दवाइयों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई कर एक आरोपी को जेल भेजा और उससे जुड़े दूसरे सप्लायर को रायपुर से गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। वहीं एसपी ने कहा कि कबीरधाम जिले में नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।