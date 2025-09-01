Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गांजा, 2 गिरफ्तार

Crime News: कवर्धा जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के दिए गए सख्त निर्देशों के पालन में कबीरधाम पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 01, 2025

2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: कवर्धा जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के दिए गए सख्त निर्देशों के पालन में कबीरधाम पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चिल्फी पुलिस टीम ने एक ट्रक से दो क्विंटल गांजा बरामद किया।

मुखबिर की सटीक सूचना पर आईशर ट्रक क्रमांक पीबी 02 ईजे 3009 को रोककर बारीकी से तलाशी ली गई, जिसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया। वहां गुप्त चैंबर बनाया गया। यह चैंबर इतनी कुशलता से बनाया गया था कि सामान्य जांच में पकड़ा जाना लगभग असंभव था किंतु पुलिस की सूझबूझ के चलते इसमें छिपाया 2 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा बरामद कर लिया गया। इसके लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। क्रेन से डाला को उठाया गया, तब चैम्बर में रखे गए गांजा को निकाला गया। पुलिस ने बताया कि गांजे का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए है।

वहीं पुलिस ने वाहन में सवार अंतरराज्यीय तस्कर ईश्वर सिंह पिता हजारीलाल सिंह(48) हरियाणा और रामु सिंह परमार(32)राजस्थान को मौके पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Hemp smuggling: खाई में पलटा ट्रैक्टर तो बिखर गया 12 लाख का गांजा, तस्करी के लिए लगाया गया था ये जुगाड़
बलरामपुर
Hemp smuggling

ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा था

तस्करों ने पुलिस को बताया कि वह गांजा ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर, सहायक उपनिरीक्षक दर्शन साहू, आरक्षक जितेन्द्र चंद्रवंशी, सुनील मेरावी, पंकज यादव, अमन वाहने, मोहम्मद इरफ़ान, आंसू तिवारी, पप्पू पनागर व मोहित काठले की भूमिका सराहनीय रही। उनकी मेहनत और सतर्कता के कारण तस्करों का यह चालाक तरीका भी नाकाम हो गया।

17 वाहन नीलाम कर चुके

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछले एक साल में कबीरधाम जिले में 1000 किलो से भी अधिक गांजा पकड़ा जा चुका है। साथ ही कबीरधाम जिला पहला ऐसा जिला है जो गांजे की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए वाहनों को 17 ऐसे वाहनों को नीलाम कर राशि को शासन के खजाने में जमा किया है। अभी भी कुछ मामलों में पकड़े गए वाहनों को चिन्हित किया जा चुका है जिनकी शीघ्र नीलामी कराई जाएगी।

इस वर्ष कबीरधाम पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के कुल 14 प्रकरणों में 41 आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगभग सवा करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के गांजा व अन्य सामग्री की जब्ती की है। हाल ही में कबीरधाम पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट दवाइयों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई कर एक आरोपी को जेल भेजा और उससे जुड़े दूसरे सप्लायर को रायपुर से गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। वहीं एसपी ने कहा कि कबीरधाम जिले में नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

नशे पर प्रहार… वीकेंड पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचे पैडलर सहित 3 गिरफ्तार, इधर पुलिस ने 20 संदिग्धों को पकड़ा
रायपुर
पैडलर सहित 3 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / गुप्त चेंबर में छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गांजा, 2 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट