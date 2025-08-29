भूपेंद्र गढ़े होंगे शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार से सम्मानित, 3 लाख की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी…

साथ ही 7 बार सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ, जिसमे 4 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक, नेशनल गेम्स गुजरात में एक रजत पदक, 6 बार फेडरेशन कप, जिसमें 3 बार स्वर्ण पदक, 4 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, 4 बार इंटर जोन, जिसमे 2 स्वर्ण व 2 रजत, 1 वेस्ट जोन जिसमे 1 स्वर्ण पदक, 3 बार जूनियर नेशनल जिसमे 2 स्वर्ण पदक व 2 सब जूनियर नेशनल खेला है। अभी तक इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 12 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक व 1 कांस्य पदक कुल 16 पदक लगाकर प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है।