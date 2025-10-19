Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

CG Farmers News: किसानों को मिली खुशियों की सौगात, 10 करोड़ से अधिक की राशि हुई जारी..

CG Farmers News: कवर्धा जिले में पंडरिया विधानसभा के गन्ना विक्रेता किसानों के लिए इस वर्ष की दीपावली दोगुनी खुशियां लेकर आई है।

less than 1 minute read

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Oct 19, 2025

CG Farmers News: किसानों को मिली खुशियों की सौगात, 10 करोड़ से अधिक की राशि हुई जारी..(photo-patrika)

CG Farmers News: किसानों को मिली खुशियों की सौगात, 10 करोड़ से अधिक की राशि हुई जारी..(photo-patrika)

CG Farmers News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पंडरिया विधानसभा के गन्ना विक्रेता किसानों के लिए इस वर्ष की दीपावली दोगुनी खुशियां लेकर आई है। 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई जिससे क्षेत्र के लगभग 7 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिला।

लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पण्डरिया जिला कबीरधाम में पंडरिया विधानसभा की सक्रीय विधायक भावना बोहरा के अथक प्रयासों से 17 अक्टूबर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

CG Farmers News: खुशियों की सौगात मिली

वहीं दीपावली से पहले गन्ना विक्रेता किसानों को वर्ष 2024-25 का शेष मूल भुगतान की राशि 8 करोड़ 36 लाख जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के अतिरिक्त रिकव्हरी राशि रुपए 1 करोड़ 65 लाख भी भुगतान के लिए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है। शेष रिकव्हरी राशि का भी शीघ्र भुगतान किया जाएगा।

पंडरिया व आसपास क्षेत्र के गन्ना विक्रेता किसानों को मिली इस सौगात के लिए पंडरिया विधायक बोहरा ने कहा कि किसानों के हित के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हमारे अन्नदाताओं की दीपावली भी खुशियों भरी हो इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं।

कारखाना के प्रबंध संचालक यूके कौशिक ने बताया कि गन्ना किसानों को राज्य शासन से 2 दिवस पूर्व ही देय गन्ना प्रोत्साहन राशि और शनिवार जारी मूल भुगतान, अतिरिक्त रिकव्हरी राशि सहित दीपावली त्यौहार के पूर्व क्षेत्र के गन्ना उत्पादक विक्रेता किसानों को कुल 15.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। किसानों को राशि भुगतान के लिए पंडरिया विधायक बोहरा द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा था। उनके प्रयासों से ही दीपावली के पहले किसानों को खुशियों की सौगात मिली है।

