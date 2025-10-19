CG Farmers News: किसानों को मिली खुशियों की सौगात, 10 करोड़ से अधिक की राशि हुई जारी..

कारखाना के प्रबंध संचालक यूके कौशिक ने बताया कि गन्ना किसानों को राज्य शासन से 2 दिवस पूर्व ही देय गन्ना प्रोत्साहन राशि और शनिवार जारी मूल भुगतान, अतिरिक्त रिकव्हरी राशि सहित दीपावली त्यौहार के पूर्व क्षेत्र के गन्ना उत्पादक विक्रेता किसानों को कुल 15.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। किसानों को राशि भुगतान के लिए पंडरिया विधायक बोहरा द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा था। उनके प्रयासों से ही दीपावली के पहले किसानों को खुशियों की सौगात मिली है।