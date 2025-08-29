Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त…

CG Liquor Seized: कवर्धा जिले में आबकारी विभाग भी समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। अवैध शराब विक्रय की ज्यादा शिकायतें मिलने पर आबकारी विभाग भी सक्रिय नजर आने लगा है।

कवर्धा

Shradha Jaiswal

Aug 29, 2025

CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त...(photo-patrika)
CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त...(photo-patrika)

CG Liquor Seized: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आबकारी विभाग भी समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। अवैध शराब विक्रय की ज्यादा शिकायतें मिलने पर आबकारी विभाग भी सक्रिय नजर आने लगा है। उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई कर मध्यप्रदेश की अवैध शराब विक्रय करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है।

CG Liquor Seized: अवैध शराब बिक्री पर कसा शिकंजा

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वृत्त बोड़ला में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना तरेगांव जंगल अंतर्गत ग्राम पीपरखूंटा में रमेश यादव मध्य प्रदेश से शराब लाकर विक्रय कर रहा है। उक्त सूचना पर संदेही व्यक्ति रमेश पिता गंगाप्रसाद यादव के मकान की विधिवत तलाशी ली गई।

ये भी पढ़ें

MOTN Survey: CM विष्णु देव साय के काम से कितनी खुश है जनता? MOTN के सर्वे ने खोल दिए पूरे राज… देखें
रायपुर
Chhattisgarh CM vishnudeo sai

जिस पर टीम को 269 नग देशी प्लेन मदिरा (48.42 बल्क लीटर) व 26 नग गोवा व्हिस्की (4.68 ब. लीटर ) कुल 53.1 बल्क लीटर सभी मध्य प्रदेश निर्मित शराब बरामद किया गया।

आबकारी विभाग ने दर्ज की मौजूद

उक्त मदिरा को विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया व आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित धारा 34(1) क, 34(2),36, 59(क)के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया है। आबकारी वृत्त कवर्धा प्रभारी अभिनव रायजादा के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार राठौर, आबकारी उपनिरीक्षक रामानंद दीवान, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, जगदीश सिंह उईके, आरक्षक ईम्तियाज खान, कमल मेश्राम, अमर पिल्लै का योगदान रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 05:25 pm

Published on:

29 Aug 2025 05:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.