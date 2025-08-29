CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त…

CG Liquor Seized: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आबकारी विभाग भी समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। अवैध शराब विक्रय की ज्यादा शिकायतें मिलने पर आबकारी विभाग भी सक्रिय नजर आने लगा है। उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई कर मध्यप्रदेश की अवैध शराब विक्रय करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वृत्त बोड़ला में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना तरेगांव जंगल अंतर्गत ग्राम पीपरखूंटा में रमेश यादव मध्य प्रदेश से शराब लाकर विक्रय कर रहा है। उक्त सूचना पर संदेही व्यक्ति रमेश पिता गंगाप्रसाद यादव के मकान की विधिवत तलाशी ली गई।
जिस पर टीम को 269 नग देशी प्लेन मदिरा (48.42 बल्क लीटर) व 26 नग गोवा व्हिस्की (4.68 ब. लीटर ) कुल 53.1 बल्क लीटर सभी मध्य प्रदेश निर्मित शराब बरामद किया गया।
उक्त मदिरा को विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया व आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित धारा 34(1) क, 34(2),36, 59(क)के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया है। आबकारी वृत्त कवर्धा प्रभारी अभिनव रायजादा के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार राठौर, आबकारी उपनिरीक्षक रामानंद दीवान, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, जगदीश सिंह उईके, आरक्षक ईम्तियाज खान, कमल मेश्राम, अमर पिल्लै का योगदान रहा।