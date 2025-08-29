CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त…

CG Liquor Seized: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आबकारी विभाग भी समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। अवैध शराब विक्रय की ज्यादा शिकायतें मिलने पर आबकारी विभाग भी सक्रिय नजर आने लगा है। उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई कर मध्यप्रदेश की अवैध शराब विक्रय करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है।