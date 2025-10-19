दीपावली पर किसानों को मिली खुशियों की सौगात! 13 हजार किसानों को 126.59 करोड़ का भुगतान, बोनस और रियायती शक्कर से खिले चेहरे

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना परिसर में नव निर्मित बलराम सदन किसान रेस्ट हाउस में किसानों के ठहरने और विश्राम की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसी युक्त प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, वाटर कूलर, टीवी और साफ सफाई की व्यवस्था है। पहले किसानों को कारखाना परिसर में लंबे इंतजार के दौरान बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। अब इस सदन से किसानों को राहत और सुविधा दोनों मिलेंगी।