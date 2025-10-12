पुल के अभाव में हर बारिश में टापू बन जाता है ये गांव, स्कूली बच्चों से लेकर बीमार ग्रामीणों जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी

जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे विद्यार्थी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: कवर्धा जिले में रूक-रूककर हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ऐसे गांव के लोगों को जहां नदी या नालों को पार करने के लिए एक पुल या रपटा तक नहीं है, जिसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार करते हैं।
ऐसा ही एक मामला सामने आया है लोहारा विकासखंड के ग्राम बडौदा खुर्द गांव का, जहां से बहने वाले कर्रानाला नदी पर पुल या पुलिया नहीं बना है। ग्राम बड़ौदा खुर्द के ग्रामीण क्षेत्र में रूक-रूककर हो रही बारिश से गांव से होकर बहने वाली नदी परेशानी बढ़ा देती है। किसी दूरस्थ क्षेत्र में नदी में पुल का निर्माण न होने पर ग्रामीण व स्कूली बच्चे नदी पार करने मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर उफ नती नदी से पार कर रहे हैं।
शनिवार की सुबह नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में फं से स्कूली बच्चे लगातार बारिश में भीगते खड़े थेे। ऐसे में नदी के पार कुछ ग्रामीणों द्वारा जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चों को बारिश की पानी से बचाने के लिए बारी-बारी से नदी पार कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने पर लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। यहां तक की स्कूल जाने वाले बच्चों को नदी में पानी के बीच पार कर स्कूल जाना मजबूरी है।
ग्रामीणों की ओर से पुल या छोटे पुलिया निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। पंचायत चुनाव, जिला या जनपद यहां तक के विधानसभा व लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए नेताओं से पुल की मांग की गई है, लेकिन किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। लिहाजा ग्रामीण अपने ही हाल में पड़े है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
बड़ौदाखुर्द वनांचल क्षेत्र का प्रमुख बड़ा गांव है। यहां पर निवासरत लोगों को नदी में पुल न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में ऐसी तस्वीर आम है। किसी की तबियत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केन्द्र जाने के लिए दूर का रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे उसकी किस्मत अच्छी रही तो बच जाएगा नहीं तो भगवान ही मालिक रहता है।
सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि ग्राम बड़ौदाखुर्द के पास नदी का जलस्तर बढ़ जाने से वहां आवागमन में परेशानी होती है। इसे संज्ञान में लेकर संबंधित विभाग से पता कराएंगे कि वहां पर पुल की आवश्यकता है या फिर पुलिया की। निरीक्षण के बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे। -कैलाश चंद्रवंशी उपाध्यक्ष जिला पंचायत कबीरधाम
कवर्धा
