पुल के अभाव में हर बारिश में टापू बन जाता है ये गांव, स्कूली बच्चों से लेकर बीमार ग्रामीणों जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी

शनिवार की सुबह नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में फं से स्कूली बच्चे लगातार बारिश में भीगते खड़े थेे। ऐसे में नदी के पार कुछ ग्रामीणों द्वारा जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चों को बारिश की पानी से बचाने के लिए बारी-बारी से नदी पार कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने पर लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। यहां तक की स्कूल जाने वाले बच्चों को नदी में पानी के बीच पार कर स्कूल जाना मजबूरी है।