एमपी में भाजपा नेता ने की तू तड़ाक तो आरटीओ अधिकारी को आया गुस्सा, देखें वीडियो

सारा विवाद उस वक्त बढ़ा जब गुरूवार की सुबह आरटीओ दीपक माझी ने भाजपा नेता राकेश बंसल के डंपर का ओवरलोडिंग का चालान काट दिया। जब चालान काटे जाने की बात राकेश बंसल व अन्य भाजपा नेताओं को लगी तो मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता पहुंच गए। इसी दौरान भाजपा नेता राकेश बंसल ने आरोप लगाया कि आरटीओ विभाग शहर में चलने वाले सभी डंपर चालकों से हर माह 2000 प्रति डंपर की वसूली कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास 40 डंपर हैं और उनसे ही 80 हजार रूपये महीने की मांग की जा रही है। पैसे नहीं दिए तो चालान काट दिया। इसी दौरान भाजपा नेता राकेश बंसल ने तू-तड़ाक से बात की जिसे सुनकर आरटीओ दीपक माझी भड़क गए और तू-तड़ाक से बात न करने की बात कहते हुए एफआईआर कराने की चेतावनी दे डाली।