जज के नाबालिग बेटे की कार से स्कूटर सवार की मौत, आरोपी को जमानत नहीं; कोच्चि पुलिस कमिश्नर का तबादला

कोच्चि के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एस. कालिराज महेश कुमार ने पहले बताया था कि शुरुआती सूचना के आधार पर पुलिस ने लापरवाही से मौत होने से संबंधित प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में वाहन की तेज रफ्तार से जुड़े साक्ष्य सामने आने के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 जोड़ी गई, जो गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और किशोर न्याय नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे के समय किशोर शराब के नशे में नहीं था। हालांकि, उसके रक्त के नमूने आगे की जांच के लिए लिए गए हैं।