कोंडागांव

CG News: 3 महीने पहले हुई थी शादी… अब संदिग्ध हालातों में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

CG News: कोण्डागांव जिला अस्पताल में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद बवाल। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप, परिजनों ने न्याय की मांग की।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

CG News: कोण्डागांव जिला हॉस्पिटल में एक नवविवाहिता की मौत के बाद परिजनों का मृतिका के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए बवाल कर दिया। और उनपर हत्या करने का आरोप लगाते रहे। दरअसल तीन माह पहले ही माकड़ी विकासखंड के मीरमिण्डा में रुचिता का सामाजिक विधि-विधान के साथ विवाह हुआ था।

लेकिन मायके पक्ष के लोगो को यह कहा पता था कि, उनके दमाद का किसी अन्य युवती से बातचीत हैं, और यही नवदंपति के बीच हमेशा विवाद का कारण रहा है। उक्त बातें मृतिका की बहन रेणुका नायक सहित अन्य परिजनों ने मृतिका के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि, रुचिता की मौत कोई सामान्य घटना नही बल्कि हत्या है।

विवाह के बाद से अक्सर दोनों पति-पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था जिसे मृतिका ने अपनी बहन को भी बताई थी। लेकिन मृतिका के परिजन यही सोचते रहे कि, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरुवार की रात उन्हें रूतिता के मौत की खबर मिली और वह जिला हॉस्पिटल पहुंचे थे।

CG News: मृतिका के परिजनों की माने तो इस पूरे मामले की नियमानुसार जांच की होनी चाहिए जिससे कि, हमे न्याय मिल सके और हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। मामले पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है वही आप देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आता हैं।

Published on:

20 Sept 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: 3 महीने पहले हुई थी शादी… अब संदिग्ध हालातों में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

