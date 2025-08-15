Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

CG News: अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो पलटने से पकड़ी गई बड़ी खेप

CG News: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 279/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News: कोण्डागांव जिले में शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार शाम कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप स्कॉर्पियो वाहन में लाई जा रही है। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम बड़े कनेरा रोड पर नाकेबंदी की।

इस दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी की रतार बढ़ा दी। भागते समय वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम सरकार पिता रूप कुमार सरकार (30 वर्ष), निवासी डीएनके कॉलोनी बताया। वाहन की तलाशी में 750 पाउच (पौवा) अंग्रेजी शराब, मध्य प्रदेश निर्मित ‘‘गोवा’’ ब्रांड, कुल 135 बल्क लीटर बरामद की गई, जिसकी कीमत 97,500 रुपए आंकी गई।

CG News: साथ ही स्कॉर्पियो वाहन समेत कुल जब्त सामग्री का मूल्य 11,12,500 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 279/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। चोट लगने के कारण आरोपी को जिला अस्पताल कोण्डागांव में उपचार के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

ये भी पढ़ें

अंतरराज्यीय नशा तस्करी पर शिकंजा, IG ने अधिकारियों को दी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी
रायपुर
आईजी ने ली समीक्षा बैठक (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 12:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो पलटने से पकड़ी गई बड़ी खेप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.