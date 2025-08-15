CG News: अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो पलटने से पकड़ी गई बड़ी खेप

CG News: कोण्डागांव जिले में शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार शाम कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप स्कॉर्पियो वाहन में लाई जा रही है। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम बड़े कनेरा रोड पर नाकेबंदी की।
इस दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी की रतार बढ़ा दी। भागते समय वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम सरकार पिता रूप कुमार सरकार (30 वर्ष), निवासी डीएनके कॉलोनी बताया। वाहन की तलाशी में 750 पाउच (पौवा) अंग्रेजी शराब, मध्य प्रदेश निर्मित ‘‘गोवा’’ ब्रांड, कुल 135 बल्क लीटर बरामद की गई, जिसकी कीमत 97,500 रुपए आंकी गई।
CG News: साथ ही स्कॉर्पियो वाहन समेत कुल जब्त सामग्री का मूल्य 11,12,500 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 279/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। चोट लगने के कारण आरोपी को जिला अस्पताल कोण्डागांव में उपचार के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।