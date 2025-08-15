CG News: अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो पलटने से पकड़ी गई बड़ी खेप

इस दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी की रतार बढ़ा दी। भागते समय वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम सरकार पिता रूप कुमार सरकार (30 वर्ष), निवासी डीएनके कॉलोनी बताया। वाहन की तलाशी में 750 पाउच (पौवा) अंग्रेजी शराब, मध्य प्रदेश निर्मित ‘‘गोवा’’ ब्रांड, कुल 135 बल्क लीटर बरामद की गई, जिसकी कीमत 97,500 रुपए आंकी गई।