ना OTP दिया, ना Link खोला… फिर भी साफ हो गया खाता, साइबर ठगी का ऐसे शिकार बना दुकानदार!

Cyber ​​Fraud Update: स्थानीय यूनियन बैंक खातेदार के खाते से 20 अक्टूबर को देखते ही देखते 98 हजार 500 सौ रुपए कट गया। साईबर क्राईम के शिकार हुए खातेदार पुरनमल कुंवर का कहना है कि, मैं अपने मोबाईल से न कोई गेम लोड किया हूं न किसी को ओ टी पी नंबर दिया हूं फिर भी 20 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2.48 बजे मेरे मोबाईल पर लगातार ओ टी पी नम्बर और पैसा कटने का मैसेज आने लगा।