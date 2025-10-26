Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

ना OTP दिया, ना Link खोला… फिर भी साफ हो गया खाता, साइबर ठगी का ऐसे शिकार बना दुकानदार!

Cyber ​​Fraud Update: अनजान नंबर से आए मैसेज और ओटीपी बिना साझा किए भी ठगों ने खाते से रकम निकाल ली। पुलिस और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज की गई है।

Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 26, 2025

Cyber ​​Fraud Update (Photo source- Patrika)

Cyber ​​Fraud Update (Photo source- Patrika)

Cyber ​​Fraud Update: स्थानीय यूनियन बैंक खातेदार के खाते से 20 अक्टूबर को देखते ही देखते 98 हजार 500 सौ रुपए कट गया। साईबर क्राईम के शिकार हुए खातेदार पुरनमल कुंवर का कहना है कि, मैं अपने मोबाईल से न कोई गेम लोड किया हूं न किसी को ओ टी पी नंबर दिया हूं फिर भी 20 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2.48 बजे मेरे मोबाईल पर लगातार ओ टी पी नम्बर और पैसा कटने का मैसेज आने लगा।

मैं मोबाइल रखकर घर के काम लगा था पर अचानक फटाफट मैसेज आने की आवाज आने लगा तो मैं तुरंत मोबाईल के मैसेज को देखा तब तक मेरे खाते से अठानवे हजार पांच सौ रुपए कटने का मैसेज आ चुका था। जिसे देखकर मैं दंग रह गया। इसकी सूचना मेने पुलिस थाना केशकाल पंहुचकर दी।

Cyber ​​Fraud Update: साइबर क्राईम होने पर जानकारी दिये जाने वाले 1930 नम्बर पर भी काल करके जानकारी दे दिया था। पुरनमल छोटी सी दुकान चलाता है और थोड़ा-थोड़ा बचत करके खाते में पैसा जमा करके रखा था। जिसे भी अपराधिक मनोवृत्ति के लोगों ने आनलाइन के माध्यम से चुरा लिया।

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट का संचालन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार
बलोदा बाज़ार
साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा (Photo source- Patrika)

कोंडागांव

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

