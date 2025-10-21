बस सेवा की आड़ में गांजा सप्लाई करने वाला कंडक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने 5 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद कर किया बड़ा खुलासा

Ganja smuggling: नारायणपुर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसते हुए नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया तंत्र की सटीक जानकारी और पुलिस की तत्परता से दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पुराने बदमाश राजकुमार डे को न्यू बस स्टैंड शौचालय के पास से 5.250 किलो गांजा (कीमत 52,500 रुपये) और 600 रुपये नगद के साथ पकड़ा। वहीं, एक अन्य आरोपी रघुनाथ पटेल (62) को प्लाटपारा गढ़बेंगाल से 720 ग्राम गांजा (कीमत 7,000 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से कुल 53,100 रुपये का माल जब्त किया गया है।