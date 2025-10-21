बस सेवा की आड़ में गांजा सप्लाई करने वाला कंडक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने 5 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद कर किया बड़ा खुलासा

पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Ganja smuggling: नारायणपुर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसते हुए नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया तंत्र की सटीक जानकारी और पुलिस की तत्परता से दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पुराने बदमाश राजकुमार डे को न्यू बस स्टैंड शौचालय के पास से 5.250 किलो गांजा (कीमत 52,500 रुपये) और 600 रुपये नगद के साथ पकड़ा। वहीं, एक अन्य आरोपी रघुनाथ पटेल (62) को प्लाटपारा गढ़बेंगाल से 720 ग्राम गांजा (कीमत 7,000 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से कुल 53,100 रुपये का माल जब्त किया गया है।
जानकारी के अनुसार, पिछले कई महीनों से बखरूपारा क्षेत्र में चोरी-छिपे नशे का कारोबार फल-फूल रहा था। तस्करों द्वारा गांजा, अफीम और नशीली दवाइयों की सप्लाई की जा रही थी, जिससे शहर के युवाओं और स्कूल-कॉलेज के छात्रों पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब अन्य सप्लायर भूमिगत हो गए हैं।
गिरफ्तार आरोपी राजकुमार डे पेशे से बस कंडक्टर है, लेकिन बस सेवा की आड़ में वह लंबे समय से गांजा तस्करी कर रहा था। विभिन्न रूटों पर बस संचालन के दौरान वह अलग-अलग स्थानों पर नशे की खेप पहुंचाया करता था। पुलिस को लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर शक था, और आखिरकार वह पुलिस के जाल में फंस ही गया।
बखरूपारा इलाका, जहां से होकर जिले का प्रमुख एजुकेशन हब गरांजी तक जाने का मार्ग है, अब शहर का सबसे बड़ा ड्रग हब बन गया है। यहां आसानी से सूखा नशा उपलब्ध हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक, राजकुमार डे ही इस क्षेत्र में नशे की सप्लाई श्रृंखला का मुख्य सरगना था, जो कुछ बेरोजगार युवाओं को पैसे का लालच देकर इस अवैध धंधे में शामिल करता था।
सूखे नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को नशामुक्त बनाने की दिशा में पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। - सुरेश चंद्र यादव, एसएचओ
