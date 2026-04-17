Atmanand School: फ्री एजुकेशन पर ब्रेक! आत्मानंद स्कूलों में अब सालाना 1500 रुपए की फीस, अभिभावकों में निजीकरण की है चर्चा

स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे भूपेश सरकार के कार्यकाल में खड़ा किया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ में जब डॉ रमन सिंह की सरकार थी, तब मॉडल स्कूल खोले गए थे। प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल स्कूल खोला गया था। यहां निशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में इन सभी स्कूलों को डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया था।