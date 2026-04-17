17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Atmanand School: फ्री एजुकेशन पर ब्रेक! आत्मानंद स्कूलों में अब सालाना 1500 रुपए की फीस, अभिभावकों में निजीकरण की है चर्चा

Atmanand School: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया बदलाव चर्चा में है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से सालाना 1500 रुपए शुल्क लेने की बात सामने आई है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Apr 17, 2026

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Atmanand School: प्रदेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से 1500 रुपए वार्षिक शुल्क लेने का निर्णय लिया है। शासन स्तर पर इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। जिला स्तर के अधिकारी फिलहाल आदेश नहीं मिलने की बात कह रहे हैं।

रायपुर में आयोजित प्राचार्यों की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी थी। इस घोषणा के बाद तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। पूर्व में डॉ. रमन की सरकार में मॉडल स्कूल शुरू किए गए थे। बाद में इसे संचालित करने की जिम्मेदारी डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया था।

अब, जब स्वामी आत्मानंद स्कूल में फीस लेने की शुरुआत हो रही है, तो अभिभावकों के मन में यह सवाल भी है कि क्या स्वामी आत्मानंद स्कूलों का भी निजीकरण होगा? वर्ष 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गरीब, वंचित और मध्यम वर्गीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए आत्मानंद योजना शुरू की थी।

प्रदेश में 751 स्कूल संचालित

प्रदेश में 751 स्कूल संचालित हैं। जहां बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और शिक्षा पूरी तरह मुफ्त मिलती है। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से साल में एक बार 1500 रुपए की फीस ली जाएगी। स्कूलों का अनुदान बढ़ाने की भी बात की गई है।

निजीकरण की है चर्चा

स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे भूपेश सरकार के कार्यकाल में खड़ा किया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ में जब डॉ रमन सिंह की सरकार थी, तब मॉडल स्कूल खोले गए थे। प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल स्कूल खोला गया था। यहां निशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में इन सभी स्कूलों को डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया था।

मॉडल स्कूल अब मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। आत्मानंद स्कूलों में फीस लेने की बात सामने आई है, तभी से अभिभावकों में यह चर्चा है कि इन स्कूलों का हाल भी मॉडल स्कूलों की तरह ना हो जाए।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्राओं को रंगाई-पुताई करवा रहे शिक्षक, VIDEO हुआ वायरल- पामगढ़ ब्लॉक के डोंगाकोहरौद स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि शिक्षक क्लास रूम में छात्रों के हाथों में रंग-पेंट और ब्रश थमाकर उन्हें दीवारों पर रंगाई-पुताई करवा रहे हैं… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Girl student died due to jaundice: पीलिया से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल का गंदा पानी पीने से हुई थी बीमार, लोगों में आक्रोश
बलरामपुर
Girl student died due to jaundice

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Atmanand School: फ्री एजुकेशन पर ब्रेक! आत्मानंद स्कूलों में अब सालाना 1500 रुपए की फीस, अभिभावकों में निजीकरण की है चर्चा

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: न्यायालय परिसर में हाई ड्रामा, छेड़छाड़ का आरोपी अधिवक्ता भवन की छत से कूदा, मचा हड़कंप

छेड़छाड़ का आरोपी अधिवक्ता भवन की छत से कूदा (फोटो सोर्स- AI)
कोरबा

B Pharmacy Student Theft: नशे और ऐश के लिए B-फार्मेसी छात्र बना चोर, अपने ही घर से पार किया जेवर

B-फार्मेसी छात्र बना चोर (photo source- Patrika)
कोरबा

BALCO Case Update: बालको चिमनी हादसे में बड़ा खुलासा, गवाह को होटल में छिपाकर रखने की साजिश बेनकाब

बालको चिमनी हादसे (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, अगले 2-3 दिन में बढ़ेगा तापमान, इस जिले में स्कूलों के समय में बदलाव

स्कूलों के समय में बदलाव
कोरबा

HTPP पर 18 करोड़ का जुर्माना! हसदेव नदी प्रदूषण मामले में बड़ी कार्रवाई, जांच में हुआ खुलासा

HTPP पर 18 करोड़ का जुर्माना! हसदेव नदी प्रदूषण मामले में बड़ी कार्रवाई, जांच में हुआ खुलासा(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.