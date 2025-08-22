CG News: पत्नी और सास पर टांगी से हमला, वजह जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

CG News: पत्नी, उसके भाई और सास पर जानलेवा हमले के दोषी युवक को सत्र न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक अधिकारी राजेन्द्र साहू ने बताया कि घटना 12 जून, 2024 की है। विकासखंड करतला के गांव रामपुर में रहने वाली महिला टिका बाई महंत अपनी बेटी टिंकी दास और पुत्र पवन दास के साथ कोरबा से घर लौट रही थी।