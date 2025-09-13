अस्पताल में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, डॉक्टरों की शंका पर पुलिस ने शुरू की जांच

CG News: कोरबा जिले के टीपी नगर स्थित डीके हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया। अस्पताल में लड़की की उम्र 18 साल बताई गई थी, लेकिन डॉक्टरों को परिजनों पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल ने नवजात के जन्म और मामले की जानकारी देते हुए एक आवेदन पुलिस को सौंपा। इसमें लड़की की उम्र 18 साल बताई गई थी, लेकिन डॉक्टरों को उसके बयान और दस्तावेजों में कुछ असामान्यताएं दिखीं। ऐसे में उन्होंने कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी और मामले की गंभीरता के अनुसार जांच शुरू कर दी।
कोरबा के सीएसपी भूषण एक्का ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों को इस तरह के मामलों में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाओं से लोगों में चिंता और आक्रोश बढ़ता है।
CG News: मां और बच्चा दोनों को अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। यह घटना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी और सतर्कता पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और संवेदनशीलता की भी अहमियत दिखाती है। पुलिस, प्रशासन और अस्पताल की संयुक्त कार्रवाई ही इस तरह के मामलों में भविष्य में रोकथाम सुनिश्चित कर सकती है।