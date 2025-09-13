इकलौते न्यूरोलॉजिस्ट ने छोड़ी नौकरी, एक साल में 4 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा, अस्पताल में मचा हड़कंप

प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी के संविदा डॉक्टरों को नियमित डॉक्टरों से ज्यादा वेतन मिल रहा है। नियमित डॉक्टरों को जहां 1.15 से 1.75 लाख वेतन मिल रहा है। इसमें नॉन प्रेक्टिस अलाउंस शामिल नहीं है। वहीं संविदा डॉक्टरों को डेढ़ से तीन लाख वेतन हर माह दिया जा रहा है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में 1.80 से 3.30 लाख वेतन दिया जा रहा है। नियमित डॉक्टर पिछले तीन साल से वेतन बढ़ाने व अलग कैडर बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है।