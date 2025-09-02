जुड़वा बच्चों के सुरक्षित प्रसव के बाद भी मां की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा

महिला को खून चढ़ाया गया। लेकिन खून का बहना जारी रहा, तब डॉक्टर ने परिवार को बताया कि महिला की बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। अन्यथा उसकी जान को खतरा है। परिजनों की अनुमति पर ऑपरेशन कर बच्चेदानी को निकाला गया। इसके बाद भी खून का बहना जारी रहा। इसी बीच महिला की स्थिति और नाजुक हो गई। सोमवार सुबह लगभग पांच बजे महिला ने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल के डॉक्टर और यहां के प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।