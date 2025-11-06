CG News: सब इंजीनियर समेत 3 अधिकारी निलंबित, नगर निगम ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

सब इंजीनियर समेत 3 अधिकारी निलंबित (photo source- Patrika)
CG News: काऊ केचर (पुश ट्राली) पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजूदेवी राजपूत की कटआउट को ढोने के मामले में नगर निगम कोरबा ने दो सब इंजीनियर अश्वनी दास व अभय मिंज के अलावा स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत को निलंबित किया है।
तीनों पर मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री साव सहित अन्य मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य करने का आरोप है। मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की तस्वीर काउ केचर पर ढोने को लेकर पत्रिका ने 3 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।
संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर निगम आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। इसमें कहा गया कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बर्दास्त नहीं किया जाएगा। कोरबा के ओपन थियेटर स्थित मैदान पर दो से चार नवंबर तक आयोजित हुए राज्योत्सव के लिए कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री साव, उद्योग मंत्री देवांगन व महापौर संजूदेवी के कटआउट लगाए जाने थे।
CG News: निगम के केन्द्रीय भंडारगृह से इन कटआउट्स को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए काऊ केचर वाहन का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया था। काऊ केचर पर कटआउट्स को ढोने का मामला मीडिया में आया। सोशल मीडिया पर भी खूब वॉयरल हुआ। काऊ केचर पर कटआउट्स को ढोने पर नगर निगम की तीखी आलोचना हुई। इसके बाद निगम आयुक्त ने तीनों अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया था। अफसर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्हें निलंबित किया गया है।
