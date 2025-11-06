CG News: सब इंजीनियर समेत 3 अधिकारी निलंबित, नगर निगम ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

CG News: निगम के केन्द्रीय भंडारगृह से इन कटआउट्स को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए काऊ केचर वाहन का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया था। काऊ केचर पर कटआउट्स को ढोने का मामला मीडिया में आया। सोशल मीडिया पर भी खूब वॉयरल हुआ। काऊ केचर पर कटआउट्स को ढोने पर नगर निगम की तीखी आलोचना हुई। इसके बाद निगम आयुक्त ने तीनों अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया था। अफसर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्हें निलंबित किया गया है।