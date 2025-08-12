12 अगस्त 2025,

मंगलवार

कोरबा

CG Weather Update: मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त, अब छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश…

CG Weather Update: कोरबा जिले में मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर अरूणाचल प्रदेश की ओर से चला गया था। इसलिए प्रदेश सहित जिले में मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2025

CG Weather Update: मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त, अब छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश...(photo-patrika)
CG Weather Update: मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त, अब छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर अरूणाचल प्रदेश की ओर से चला गया था। इसलिए प्रदेश सहित जिले में मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त हो गई। इससे जिले में 12 से झमाझम बारिश होने की संभावना है। उमस भरी गर्मी से हर वर्ग के लोग खासे परेशान हैं। जिले का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

CG Weather Update: कोरबा में खत्म हुआ मानसून ब्रेक

ज्ञात हो कि आषाढ़ के अंतिम व सावन के शुरूआत में जिले में मानसून मेहरबान रहा। लगातार जिले में बारिश रुक-रुककर हो रही थी। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश के जाने वाला माह सावन के अंतिम में मानसून ब्रेक की स्थिति आ गई। सावन की विदाई में जेठ सी तपन होने लगी। लोगों गर्मी से बेहाल हो रहे है।

Published on:

12 Aug 2025 01:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Weather Update: मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त, अब छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश…

