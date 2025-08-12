CG Weather Update: मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त, अब छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर अरूणाचल प्रदेश की ओर से चला गया था। इसलिए प्रदेश सहित जिले में मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त हो गई। इससे जिले में 12 से झमाझम बारिश होने की संभावना है। उमस भरी गर्मी से हर वर्ग के लोग खासे परेशान हैं। जिले का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है।