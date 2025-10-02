गर्लफ्रेंड से बात करने से नाराज होकर प्रेमी ने युवक को बनाया बंधक, फिर देर रात कर दिया ये कांड, जानें मामला…

Crime News: उक्त युवकों ने हाथ- मुक्के और कड़े से युवक की पिटाई कर दी। आरोपियों ने युवक को लगभग दो घंटे तक कमरे बंद रखा और धमकाते हुए मौके से चले गए। फिलहाल मारपीट में घायल युवक की रिपोर्ट पर रजगामार पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ धारा 115(2), 127(2), 296, 3(5), 333, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मामले की जांच उपरांत पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।