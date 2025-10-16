Dipka Coal Mine: दीपका खदान में बड़ा हादसा! बारूद वाहन के टायर फटने से मचा हड़कंप, एक कर्मी बुरी तरह हुआ घायल

इस घटना में वाहन के करीब ही खड़ा लगभग 28 वर्षीय मजदूर कान्हा राम बारेकर घायल हो गया। प्रेशर के साथ वाहन का टायर फटने की वजह से आसपास जमीन पर पत्थर के टुकड़ों के हवा में छिटकने के कारण चोट लगने से मजदूर घायल हो गया। उसके पैर व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगी है। कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को दी। वही इस घटना को लेकर एसईसीएल के पीआरओ सनीश चंद्र का कहना है कि सीआईल का आईओसीएल के साथ ब्लास्टिंग मटेरियल (बारूद) सप्लाई के लिए अनुबंध है।