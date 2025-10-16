Dipka Coal Mine: दीपका खदान में बड़ा हादसा! बारूद वाहन के टायर फटने से मचा हड़कंप, एक कर्मी बुरी तरह हुआ घायल

दीपका खदान में बड़ा हादसा (Photo source- Patrika)
Dipka Coal Mine: एसईसीएल की दीपका खदान में बुधवार की दोपहर ब्लास्टिंग मटेरियल(बारूद) सप्लाई के कार्य में लगी एक वाहन का टायर धमाके के साथ फट गया। इस घटना में मौके पर उपस्थित एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसईसीएल के दीपका खदान में बुधवार की दोपहर लगभग 12.30 बजे यह घटना हुई।
ब्लास्टिंग मटेरियल (बारूद) सप्लाई के कार्य में लगी आईओसीएल की एक वाहन दीपका खदान पहुंची थी। वाहन खदान के मरघट फेस के करीब खड़ी थी। दोपहर में अचानक उक्त वाहन के पीछे का एक टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस मौके पर अपना-तफरी मच गई। आसपास मौजूद कर्मचारियों को कुछ समझ नहीं आया। पहले तो लगा कि खदान में कहीं ब्लास्टिंग तो नहीं हुआ है। लेकिन बारूद वाहन के करीब जाकर देखने से पता चला कि वाहन के पीछे का पहिया ही तेज धमाके के साथ फट गया है।
इस घटना में वाहन के करीब ही खड़ा लगभग 28 वर्षीय मजदूर कान्हा राम बारेकर घायल हो गया। प्रेशर के साथ वाहन का टायर फटने की वजह से आसपास जमीन पर पत्थर के टुकड़ों के हवा में छिटकने के कारण चोट लगने से मजदूर घायल हो गया। उसके पैर व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगी है। कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को दी। वही इस घटना को लेकर एसईसीएल के पीआरओ सनीश चंद्र का कहना है कि सीआईल का आईओसीएल के साथ ब्लास्टिंग मटेरियल (बारूद) सप्लाई के लिए अनुबंध है।
Dipka Coal Mine: इसके तहत आइओसीएल की एक वाहन दीपका खदान पहुंची थी। इसी दौरान उक्त वाहन के टायर बर्स्ट होने की घटना हुई है। खदान में कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। वहीं इस घटना में एसईसीएल का कोई भी कर्मचारी या ठेका मजदूर घायल नहीं हुआ है। जिसे चोट लगने की सूचना मिली है वह संभवत आईओसीएल के संबंधित वाहन के साथ पहुंचा वहां का कोई कर्मचारी है।
फिलहाल घटना में घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए एसईसीएल के गेवरा विभागीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
