Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Dipka Coal Mine: दीपका खदान में बड़ा हादसा! बारूद वाहन के टायर फटने से मचा हड़कंप, एक कर्मी बुरी तरह हुआ घायल

Dipka Coal Mine: एसईसीएल की दीपका खदान में ब्लास्टिंग मटेरियल सप्लाई कर रही आईओसीएल वाहन का टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया।

2 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

दीपका खदान में बड़ा हादसा (Photo source- Patrika)

दीपका खदान में बड़ा हादसा (Photo source- Patrika)

Dipka Coal Mine: एसईसीएल की दीपका खदान में बुधवार की दोपहर ब्लास्टिंग मटेरियल(बारूद) सप्लाई के कार्य में लगी एक वाहन का टायर धमाके के साथ फट गया। इस घटना में मौके पर उपस्थित एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसईसीएल के दीपका खदान में बुधवार की दोपहर लगभग 12.30 बजे यह घटना हुई।

तेज धमाके से फटा पहिया

ब्लास्टिंग मटेरियल (बारूद) सप्लाई के कार्य में लगी आईओसीएल की एक वाहन दीपका खदान पहुंची थी। वाहन खदान के मरघट फेस के करीब खड़ी थी। दोपहर में अचानक उक्त वाहन के पीछे का एक टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस मौके पर अपना-तफरी मच गई। आसपास मौजूद कर्मचारियों को कुछ समझ नहीं आया। पहले तो लगा कि खदान में कहीं ब्लास्टिंग तो नहीं हुआ है। लेकिन बारूद वाहन के करीब जाकर देखने से पता चला कि वाहन के पीछे का पहिया ही तेज धमाके के साथ फट गया है।

इस घटना में वाहन के करीब ही खड़ा लगभग 28 वर्षीय मजदूर कान्हा राम बारेकर घायल हो गया। प्रेशर के साथ वाहन का टायर फटने की वजह से आसपास जमीन पर पत्थर के टुकड़ों के हवा में छिटकने के कारण चोट लगने से मजदूर घायल हो गया। उसके पैर व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगी है। कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को दी। वही इस घटना को लेकर एसईसीएल के पीआरओ सनीश चंद्र का कहना है कि सीआईल का आईओसीएल के साथ ब्लास्टिंग मटेरियल (बारूद) सप्लाई के लिए अनुबंध है।

Dipka Coal Mine: इसके तहत आइओसीएल की एक वाहन दीपका खदान पहुंची थी। इसी दौरान उक्त वाहन के टायर बर्स्ट होने की घटना हुई है। खदान में कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। वहीं इस घटना में एसईसीएल का कोई भी कर्मचारी या ठेका मजदूर घायल नहीं हुआ है। जिसे चोट लगने की सूचना मिली है वह संभवत आईओसीएल के संबंधित वाहन के साथ पहुंचा वहां का कोई कर्मचारी है।

फिलहाल घटना में घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए एसईसीएल के गेवरा विभागीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 12:39 pm

Published on:

16 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Dipka Coal Mine: दीपका खदान में बड़ा हादसा! बारूद वाहन के टायर फटने से मचा हड़कंप, एक कर्मी बुरी तरह हुआ घायल

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teacher busy on mobile: डीईओ की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले शिक्षक की वेतनवृद्धि रोकी

डीईओ ने जारी किया आदेश (Photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: दीपावली से पहले बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा (Photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: पटाखा दुकानों में आग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, जानिए नियम

CG School, Patrika Badhi Khabar
कोरबा

Chhattisgarh Education: छोटे गांव से बड़ी मिसाल! एक शिक्षक से शुरू हुई यात्रा… अब बनी आदर्श विद्यालय की पहचान

प्राथमिक शाला बनबांधा की बदलती तस्वीर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

दिवाली से पहले 4 संस्थानों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना, खाद्य सामग्री वितरण में बरती लापरवाही

जुर्माना (फोटो सोर्स- Getty Images)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.