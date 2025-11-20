Stop Dam Broke: स्टॉप डैम टूटने से पावर प्लांट में घुसा पानी, कर्मचारियों में मची भगदड़!

Power Plant Accident: घटना की खबर मिलने पर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्लांट के आस-पास के इलाके को एंट्री के लिए बंद कर दिया। बाईपास रोड पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अभी प्लांट से पानी निकालने का काम चल रहा है, और बांध को फिर से बनाने की तैयारी चल रही है। हादसे से हुए नुकसान का अंदाज़ा बाद में लगाया जाएगा। अभी यह साफ़ नहीं है कि बिजली का प्रोडक्शन कब शुरू होगा।