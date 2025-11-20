Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

Stop Dam Broke: स्टॉप डैम टूटने से पावर प्लांट में घुसा पानी, कर्मचारियों में मची भगदड़!

Stop Dam Broke: स्टॉप डैम का तटबंध टूटने से पानी पावर प्लांट में घुस गया। मशीनें बंद हुईं, कर्मचारी जान बचाकर भागे। लापरवाही के कारण बड़ा हादसा, उत्पादन ठप।

Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 20, 2025

सीएसईबी प्लांट में स्टॉप डैम टूटा (photo source- Patrika)

सीएसईबी प्लांट में स्टॉप डैम टूटा (photo source- Patrika)

Stop Dam Broke: सीएसईबी के दर्री प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि डैम का किनारा टूटने के बाद अचानक सीएसईबी प्लांट में बहुत सारा पानी घुस गया। पानी इतनी तेज़ी से भरने लगा कि अंदर काम करने वाले वर्कर घबरा गए और बचने के लिए भाग गए। प्लांट की मशीनरी में पानी घुसने की वजह से सारा प्रोडक्शन रुक गया है।

Power Plant Accident: प्लांट में मच गई अफरा-तफरी

बताया जा रहा है कि यह हादसा प्लांट मैनेजमेंट की लापरवाही का नतीजा है। डैम में पहले से ही दरारें थीं, और कर्मचारियों ने कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं की गई। घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को समझ नहीं आया कि पानी कहां से आ रहा है। कुछ ही मिनटों में प्लांट के अंदर पानी का लेवल बढ़ गया, जिससे पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई।

बांध को फिर बनाने की चल रही तैयारी

Power Plant Accident: घटना की खबर मिलने पर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्लांट के आस-पास के इलाके को एंट्री के लिए बंद कर दिया। बाईपास रोड पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अभी प्लांट से पानी निकालने का काम चल रहा है, और बांध को फिर से बनाने की तैयारी चल रही है। हादसे से हुए नुकसान का अंदाज़ा बाद में लगाया जाएगा। अभी यह साफ़ नहीं है कि बिजली का प्रोडक्शन कब शुरू होगा।

Updated on:

20 Nov 2025 06:59 pm

Published on:

20 Nov 2025 06:58 pm

