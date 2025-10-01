Big Breaking News: जन्मदिन पर हादसा: महामाया मंदिर से लौटते समय स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी मोड़ पर टकराई, वाहन क्षतिग्रस्त

वाहन क्षतिग्रस्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल बुधवार यानी आज एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर वे खड़गवां स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे। पूजा के बाद वे चिरमिरी लौट रहे थे, तभी अचानक रास्ते में मोड़ पर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मंत्री के वाहन का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हालांकि राहत की बात यह रही कि मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल सहित उनके साथ मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे हटाया गया। हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में मंत्री की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई।
गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ्य मंत्री के वाहन काफिले का हादसा हुआ हो। इससे पहले 25 मार्च 2025 को भी मंत्री जायसवाल के काफिले में बड़ी दुर्घटना टल गई थी। उस दौरान वे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। तभी अचानक काफिले में शामिल विधायकों की गाड़ियां आपस में भिड़ गई थीं।
बताया जाता है कि बीच में पूर्व विधायक सावला राम डहरे, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवड़ा और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की गाड़ी आ गई थी, जिसके चलते तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। उस घटना में भी सभी जनप्रतिनिधि सुरक्षित बचे थे, लेकिन तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे।
दोनों घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर काफिले की सुरक्षा और ड्राइविंग में इस तरह की लापरवाही क्यों बार-बार देखने को मिल रही है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से मंत्री और उनके काफिले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मंत्री के सुरक्षित होने की पुष्टि कर दी गई है। क्षेत्र में उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है।
