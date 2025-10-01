Big Breaking News: जन्मदिन पर हादसा: महामाया मंदिर से लौटते समय स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी मोड़ पर टकराई, वाहन क्षतिग्रस्त

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल बुधवार यानी आज एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर वे खड़गवां स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे। पूजा के बाद वे चिरमिरी लौट रहे थे, तभी अचानक रास्ते में मोड़ पर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मंत्री के वाहन का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।