Mother’s cruelty: Video: अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो: कड़ाके की ठंड में सिद्धबाबा पहाड़ के पास झोले में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, किन्नर को सौंपा

बैकुंठपुर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के नजदीक ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ में एनएच-43 किनारे जंगल में शनिवार की सुबह एक दूधमुंही बच्ची (नवजात) लावारिस हालत में एक झोले (Mother's cruelty) में मिली। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बच्ची की आवाज सुनी, जब वे झाडिय़ों के पास पहुंचे तो झोले में कपड़े से लिपटी स्वस्थ, सुंदर बिटिया (3 किलोग्राम) रो रही थी। नवजात की जन्म सप्ताहभर के भीतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बच्ची को सरपंच सोनू किन्नर को सौंप दिया गया, जिसे वह अस्पताल ले गई। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।