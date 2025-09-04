Snake bite in Anganwadi: मां के साथ आंगनबाड़ी गए बच्चे को जहरीले सांप ने डसा, मौत, हाथ धोते समय हुई घटना

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत एक आंगनबाड़ी केंद्र में 2 सितंबर को हृदयविदारक घटना घटी। अपनी मां के साथ 3 साल का मासूम बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र (Snake bite in Anganwadi) गया था। यहां खाना खाकर हाथ धोते समय उसे जहरीले सांप ने डस लिया। बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से मां सदमें है, उसका रो-रोकर बुरा हाल है।
बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कदमनारा में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। गांव की एक महिला अपने 3 साल के मासूम बेटे को 2 सितंबर की सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी ले गई थी। यहां बच्चा कुछ देर तक अन्य बच्चों के साथ खेलता रहा। फिर खाना खाने के बाद हाथ धोने आंगनबाड़ी परिसर (Snake bite in Anganwadi) में ही गया था।
इसी दौरान बिल से निकलकर अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस (Snake bite in Anganwadi) लिया। जहर के असर से बच्चा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देख बच्चे की मां व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हाथ-पांव फुल गए।
मां व वहां रहीं अन्य महिलाओं का शोर सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हुए। फिर बच्चे को बेहोशी की हालत में बैकुंठपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत (Snake bite in Anganwadi) घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इस घटना से आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।