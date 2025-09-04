Snake bite in Anganwadi: मां के साथ आंगनबाड़ी गए बच्चे को जहरीले सांप ने डसा, मौत, हाथ धोते समय हुई घटना

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत एक आंगनबाड़ी केंद्र में 2 सितंबर को हृदयविदारक घटना घटी। अपनी मां के साथ 3 साल का मासूम बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र (Snake bite in Anganwadi) गया था। यहां खाना खाकर हाथ धोते समय उसे जहरीले सांप ने डस लिया। बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से मां सदमें है, उसका रो-रोकर बुरा हाल है।