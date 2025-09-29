Rajasthan: यहां नवरात्र में 3 दिन चामुंडा माता मंदिर में पानी से जलते हैं दीपक, चमत्कार देखने उमड़ती है भीड़

Navratri 2025: सुल्तानपुर. क्षेत्र के कोटसुवा गांव का चामुंडा माता मंदिर आस्था का केंद्र है। यहां नवरात्रि में आज भी तीन दिन तक पानी से दीपक जलते हैं, और यह चमत्कार हजारों लोगों के सामने प्रतिवर्ष होता है। मंदिर में माता के दर्शनों एवं पूजा अर्चना के लिए नवरात्र में सुबह चार बजे से भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाती है और यह क्रम देर रात्रि तक जारी रहता है।