गौ माता महोत्सव में CM भजनलाल शर्मा बोले- आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने करोड़ों लोगों के हृदय में धर्म का दीपक जलाया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का राजस्थान की धरती पर अभिनंदन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रभावशाली वाणी और ओजस्वी विचारों से करोड़ों लोगों के हृदय में धर्म का दीपक जलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राम के नाम में और गौ माता के नाम में ही सभी का बेड़ा पार है। सनातन संस्कृति में गौ माता, गंगा माता और प्रकृति की पूजा का अत्यंत महत्व है।