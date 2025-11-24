Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: लकवा पीड़ित मां से मिलकर भावुक हुई अरुंधति, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतकर कोटा लौटी बेटी तो पिता ने ऐसे किया स्वागत

World Boxing Cup Finals 2025: कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में 70 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। कोटा लौटने पर उनका ढोल-नगाड़ों और फूलमालाओं से भव्य स्वागत हुआ।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 24, 2025

Play video

मां को देख छलके आंसू (फोटो: नीरज पत्रिका)

Monday Motivation Story Of Arundhati Choudhary: नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स-2025 में महिला कैटेगिरी के 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतकर अरुंधति चौधरी रविवार को कोटा लौटी। रेलवे स्टेशन पर परिजन और शहरवासियों ने ढोल-नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। बाहर आते ही पिता सुरेश चौधरी ने अरुंधति का गले लगकर स्वागत किया। जिसके बाद कार में लकवा पीड़ित बीमार मां से गले मिलकर बेटी भावुक हो गई।

कोच-परिवार ने मुझे हिम्मत दी, कोटा ने हौसला बढ़ाया

Q स्वर्ण पदक जीतना कितना खास रहा?

अरुंधति: पिछले दो साल से गंभीर इंजरी से जूझ रही थी। कलाई में फ्रैक्चर, एंकल इंजरी और पहले हेड इंजरी भी हुई थी। इन सब से पार पाते हुए गोल्ड जीतना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है।

Q बड़ा संघर्ष क्या रहा?

अरुंधति: सबसे बड़ा संघर्ष मेरी मां की लगातार खराब तबीयत और उससे हुआ मानसिक तनाव व दबाव था। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कोच और परिवार के साथ ने मुझे मजबूती दी। पूरा कोटा मेरा हौसला बढ़ा रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।

Q मुक्केबाजी सफर की शुरुआत कैसे हुई?

अरुंधति: मैंने 2016 में बॉक्सिंग शुरू की। मेरे पापा पूरे भारत में घूमे और उसके बाद मुझे पर्सनल ट्रेनर अशोक गौतम के पास लगाया। दो साल तक पूरी ट्रेनिंग उन्हीं से ली।

Q उपलब्धियां में क्या खास है?

अरुंधति: 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग स्वर्ण पदक, 2018 में एशिया की बेस्ट जूनियर बॉक्सर व 7 अंतरराष्ट्रीय व 7 राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।

Q आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है?

अरुंधति: मेरा अगला लक्ष्य 2026 एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है।

ये भी पढ़ें

Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में
उदयपुर
Udaipur Royal Wedding

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 02:12 pm

Published on:

24 Nov 2025 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: लकवा पीड़ित मां से मिलकर भावुक हुई अरुंधति, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतकर कोटा लौटी बेटी तो पिता ने ऐसे किया स्वागत

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अचानक अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिए पैर, देखें वीडियो

कोटा

Suicide Case: कोटा में 2 युवकों ने किया सुसाइड, UP निवासी युवक ने सार्वजनिक पार्क में जाकर उठाया खौफनाक कदम

कोटा

Rajasthan: नहर खुलवाने गए जेईएन की जमकर हुई पिटाई, चेहरा हुआ लाल, पुलिस नहीं दर्ज कर रही रिपोर्ट

Kota Engineer
कोटा

Rajasthan Weather: कोहरे ने पकड़ा जोर, ठंडी-ठंडी हवाओं से बढ़ी सर्दी, जानें आगे राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

कोटा

राजस्थान में यहां 125.88 हैक्टेयर भूमि में विकसित होगा इंडस्ट्रियल एरिया, KDA ने किया भूमि का आवंटन

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.