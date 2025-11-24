Kota: लकवा पीड़ित मां से मिलकर भावुक हुई अरुंधति, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतकर कोटा लौटी बेटी तो पिता ने ऐसे किया स्वागत

Monday Motivation Story Of Arundhati Choudhary: नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स-2025 में महिला कैटेगिरी के 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतकर अरुंधति चौधरी रविवार को कोटा लौटी। रेलवे स्टेशन पर परिजन और शहरवासियों ने ढोल-नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। बाहर आते ही पिता सुरेश चौधरी ने अरुंधति का गले लगकर स्वागत किया। जिसके बाद कार में लकवा पीड़ित बीमार मां से गले मिलकर बेटी भावुक हो गई।