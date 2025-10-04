कोटा-पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात… 16 स्टेशनों पर होगा ठहराव, यूपी-बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

ट्रेन संख्या 19801 सोगरिया से हर सोमवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह 10 बजे दानापुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 19802 दानापुर से प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और बुधवार सुबह 11 बजे सोगरिया लौटेगी। ट्रेन बारां, रूठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिंवकी, विंध्याचल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी।