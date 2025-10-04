Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा-पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात… 16 स्टेशनों पर होगा ठहराव, यूपी-बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

कोटा के सोगरिया से पटना के दानापुर तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को नियमित गाड़ी के तौर पर मंजूरी मिल गई है। यह ट्रेन हर सोमवार को सोगरिया से दानापुर के लिए रवाना होगी।

less than 1 minute read

कोटा

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2025

sogariya danapur Train

सोगरिया रेलवे स्टेशन (फोटो-भारतीय रेल)

कोटा। कोटा से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए रेल सेवा में एक बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। सोगरिया से बिहार के दानापुर तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित साप्ताहिक सेवा के रूप में मंजूरी मिल गई है। ट्रेन अब नई गाड़ी संख्या 19801/19802 के तहत नियमित गाड़ी के तौर पर संचालित होगी।

पूर्व में सोगरिया-दानापुर स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 09819/09820 के तौर पर सप्ताह में एक दिन चलती थी। इस ट्रेन को अब स्पेशल से नियमित सेवा में बदलने के बाद यात्रियों को उत्तर भारत और बिहार तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे खासकर विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी।

इन स्टेशनों पर होगा ट्रेन का ठहराव

ट्रेन संख्या 19801 सोगरिया से हर सोमवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह 10 बजे दानापुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 19802 दानापुर से प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और बुधवार सुबह 11 बजे सोगरिया लौटेगी। ट्रेन बारां, रूठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिंवकी, विंध्याचल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी।

22 कोच की चलेगी गाड़ी

ट्रेन में कुल 22 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 स्लीपर, 4 जनरल, 1 जनरेटर कार और 1 एसएलआरडी कोच शामिल हैं। नई व्यवस्था से कोटा-बूंदी क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर सुविधा और बिहार की यात्रा में सुविधा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों को 20 हजार पदों पर भर्ती का इंतजार
सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा-पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात… 16 स्टेशनों पर होगा ठहराव, यूपी-बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mela: अचानक दशहरा मेला देखने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नाव वाला झूला झूलकर खाए गोभी के पकोड़े, देखें Video

कोटा

VIDEO: कोटा में ग्रामीण सेवा शिविर में खाली पड़ी कुर्सियां, भड़के मदन दिलावर; SDM को कॉल कर लगाई फटकार

Madan Dilawar
कोटा

एक महीने में उजड़ गया पूरा परिवार: पहले पति गया सड़क हादसे में, अब मजदूरी पर निकली पत्नी की भी दर्दनाक मौत, चारों बेटियां हुईं अनाथ”

कोटा

Mandi News: 3 दिन बाद खुली मंडी, 6000 बोरी सोयाबीन की आवक, अतिवृष्टि से राजस्थान की फसलों को जबरदस्त नुकसान

Soybean crop
कोटा

Kota: ‘किस्मत को कुछ और ही मंजूर था…’, TV एक्टर मां मुंबई में कर रही थी शूटिंग और राजस्थान में हो गई दोनों बच्चों की मौत, रुला देगी ये दर्दनाक कहानी

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.