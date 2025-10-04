कोटा-पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात… 16 स्टेशनों पर होगा ठहराव, यूपी-बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

सोगरिया रेलवे स्टेशन (फोटो-भारतीय रेल)
कोटा। कोटा से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए रेल सेवा में एक बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। सोगरिया से बिहार के दानापुर तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित साप्ताहिक सेवा के रूप में मंजूरी मिल गई है। ट्रेन अब नई गाड़ी संख्या 19801/19802 के तहत नियमित गाड़ी के तौर पर संचालित होगी।
पूर्व में सोगरिया-दानापुर स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 09819/09820 के तौर पर सप्ताह में एक दिन चलती थी। इस ट्रेन को अब स्पेशल से नियमित सेवा में बदलने के बाद यात्रियों को उत्तर भारत और बिहार तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे खासकर विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी।
ट्रेन संख्या 19801 सोगरिया से हर सोमवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह 10 बजे दानापुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 19802 दानापुर से प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और बुधवार सुबह 11 बजे सोगरिया लौटेगी। ट्रेन बारां, रूठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिंवकी, विंध्याचल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी।
ट्रेन में कुल 22 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 स्लीपर, 4 जनरल, 1 जनरेटर कार और 1 एसएलआरडी कोच शामिल हैं। नई व्यवस्था से कोटा-बूंदी क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर सुविधा और बिहार की यात्रा में सुविधा मिलेगी।
