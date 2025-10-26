Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के घटिया निर्माण पर उठाए सवाल, मदन दिलावर बोले- सब कांग्रेस सरकार के काम; जांच कराएंगे

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों अपने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में घटिया निर्माण को लेकर एक्शन मोड में है।

कोटा

image

Anil Prajapat

Oct 26, 2025

Minister-Heeralal-Nagar-madan-dilawar

मंत्री हीरालाल नागर और मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

कोटा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों अपने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में घटिया निर्माण को लेकर एक्शन मोड में है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर खड़े रहकर घटिया निर्माण पर स्कूलों में बुलडोजर चलवा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने कमियां उजागर करने के लिए नागर को धन्यवाद दिया है।

साथ ही मंत्री मदन दिलावर कहा कि इनमें से अधिकांश स्कूलों में निर्माण कार्य शिक्षा विभाग ने करवाया ही नहीं है। ये काम पंचायत समिति ने करवाया। वो भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के काम हैं।

नहीं चलेगा घटिया काम: मंत्री नागर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जहां भी जा रहा हूं वहां के स्कूलों में घटिया निर्माण की ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं। एक ठोकर मारते ही धूल उड़ने लगती है। इसलिए घटिया निर्माण पर बुलडोजर चलवा रहा हूं। क्या शिक्षा मंत्री से अनबन के चलते स्कूलों की जांच करवा रहे हैं… इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कतई नहीं है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विभाग में घटिया काम नहीं चलेगा।

मदन दिलावर बोले- जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा जो कमियां सामने आई हैं उनकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा मंत्री के स्कूलों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर कहा कि सभी निर्माण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निर्माण नहीं करवाया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

