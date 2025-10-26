Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के घटिया निर्माण पर उठाए सवाल, मदन दिलावर बोले- सब कांग्रेस सरकार के काम; जांच कराएंगे

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जहां भी जा रहा हूं वहां के स्कूलों में घटिया निर्माण की ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं। एक ठोकर मारते ही धूल उड़ने लगती है। इसलिए घटिया निर्माण पर बुलडोजर चलवा रहा हूं। क्या शिक्षा मंत्री से अनबन के चलते स्कूलों की जांच करवा रहे हैं… इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कतई नहीं है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विभाग में घटिया काम नहीं चलेगा।