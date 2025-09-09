Rajasthan: महिला से दुर्व्यवहार करने वाला ASI लाइन हाजिर, वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया एक्शन

मामले की जांच परबतसर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनेंद्र जैन को सौंपी है। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में महिला के परिवार की ओर से पुलिस टीम पर हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को पकड़ कर थाने लाई। सूचना मिलने पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत भी रात को थाने पहुंचे और उच्चाधिकारियों से बात की।