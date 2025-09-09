Rajasthan: महिला से दुर्व्यवहार करने वाला ASI लाइन हाजिर, वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया एक्शन

नागौर। मकराना थाना क्षेत्र के बरवाली गांव में एक महिला के साथ एएसआई की ओर दुर्व्यवहार करने पर डीडवाना-कुचामन जिले की एसपी ने उसे लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के अनुसार मकराना थाना पुलिस जमीन विवाद के मामले में जांच करने के लिए बरवाली गांव गई थी।
इस दौरान टीम में शामिल एएसआई विनोद कुमार ने परिवार की महिला के साथ मारपीट की तथा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीडवाना-कुचामन एसपी ऋचा तोमर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एएसआई विनोद कुमार को लाइन हाजिर कर दिया।
पुलिसकर्मी के इस व्यवहार को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि राज्य में दलितों के साथ पुलिस की ओर से अत्याचार करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बरवाली में पुलिस ने मेघवाल समाज के परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया।
पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद परिवार के लोगों को थाने ले जाकर फिर मारपीट की। इस मामले में जूली ने एसपी तोमर से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली तथा निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने को कहा। इसके बाद एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया।
मामले की जांच परबतसर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनेंद्र जैन को सौंपी है। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में महिला के परिवार की ओर से पुलिस टीम पर हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को पकड़ कर थाने लाई। सूचना मिलने पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत भी रात को थाने पहुंचे और उच्चाधिकारियों से बात की।