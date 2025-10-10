Patrika LogoSwitch to English

कुचामन शहर

Rajasthan Crime: कम उम्र में थामा ट्रिगर, नशे की लत ने चारों आरोपियों को बना दिया शातिर अपराधी

Ramesh Rulania murder case: कुचामन के व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के तार निकटवर्ती बोरावड़ क्षेत्र से जुड़े पाए गए हैं।

2 min read

कुचामन शहर

image

Anil Prajapat

Oct 10, 2025

Ramesh-Rulania-murder-case-2
Play video

हत्या मामले के चार संदिग्ध आरोपी। फोटो: पत्रिका

कुचामनसिटी/बोरावड़। कुचामन के व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के तार निकटवर्ती बोरावड़ क्षेत्र से जुड़े पाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में चार संदिग्ध वांछित आरोपियों को फोटो जारी किए है।

इनमें एक आरोपी धर्मेंद्र गुर्जर अजमेर का है, वहीं एक आरोपी बोरावड़ के समीप ग्राम कोला डूंगरी निवासी महेश गुर्जर है। जबकि दो आरोपी गणपत गुर्जर व जुबेर अहमद बोरावड़ निवासी है। बताया जा रहा है कि पुलिस इन चारों आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है और चारों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है।

हालांकि, पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। इन फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। इनकी सूचना देने वाले के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के जिलों की पुलिस भी सतर्क है।

इन वारदातों में रहा शामिल

गणपत गुर्जर अक्टूबर 2019 में परबतसर में ज्वैलर्स की दुकान करने वाले खिदरपुरा निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ लूट की वारदात में शामिल रहा। इस मामले में परबतसर जेल में रहने रहने के दौरान उसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा मारपीट व एससी एसटी के कई मामले दर्ज है। गणपत के पिता भंवरलाल गुर्जर ने करीब पांच साल पहले फंदे से झूलकर जान दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि चारों आरोपी कई तरह का नशा करने की आदि है। नशों की लत ने इन्हें शातिर अपराधी बना दिया।

गणपत गुर्जर के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज

पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान करने के बाद इनका रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि इस मामले में गणपत गुर्जर की मुख्य भूमिका रही। उसके खिलाफ पहले से परबतसर व मकराना थाने में कई आपराधित मामले दर्ज हैं।

हत्या के आरोपियों को मिले कड़ी सजा

इस घटना पर स्थानीय लोगों व व्यापारिक संगठनों ने आक्रोश जताते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है।

Published on:

10 Oct 2025 01:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Rajasthan Crime: कम उम्र में थामा ट्रिगर, नशे की लत ने चारों आरोपियों को बना दिया शातिर अपराधी

