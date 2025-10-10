Rajasthan Crime: कम उम्र में थामा ट्रिगर, नशे की लत ने चारों आरोपियों को बना दिया शातिर अपराधी

गणपत गुर्जर अक्टूबर 2019 में परबतसर में ज्वैलर्स की दुकान करने वाले खिदरपुरा निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ लूट की वारदात में शामिल रहा। इस मामले में परबतसर जेल में रहने रहने के दौरान उसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा मारपीट व एससी एसटी के कई मामले दर्ज है। गणपत के पिता भंवरलाल गुर्जर ने करीब पांच साल पहले फंदे से झूलकर जान दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि चारों आरोपी कई तरह का नशा करने की आदि है। नशों की लत ने इन्हें शातिर अपराधी बना दिया।