ADG के निर्देश पर जारी है पशु तस्करों से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मियों पर कारवाई, 33 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…भेजा गया बाहर

कुशीनगर में पशु तस्करों से सम्बन्ध रखने वाले पुलिस कर्मियों पर कारवाई लगातार जारी है, मालूम हो कि सोमवार 15 सितंबर गौ तस्करों द्वारा छात्र की हत्या के बाद उग्र भीड़ ने जमकर तांडव मचाया। मामला सीएम के संज्ञान में आया इसके बाद अधिकारियों ने ताबड़तोड़ करवाई शुरू की। इसी क्रम में ADG जोन मुथा अशोक जैन ने कुशीनगर जिले के हाइवे पर लगी चौकियों और थानों का निरीक्षण किए। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा पशु तस्करों पर कारवाई के नाम पर ADG को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद गोरखपुर आते ही ADG ने कुशीनगर SP को 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर उन्हें बाहर भेजने का निर्देश दिया।