अकाउंट बनाने से पहले जान लें Zoho Mail के ये 5 धांसू फीचर्स, स्विच करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे

Zoho Mail vs Gmail: भारत में इन दिनों एक सर्विस देने वाली कंपनी तेजी से चर्चा हो रही है। इस कंपनी का नाम ज़ोहो कॉर्पोरेशन (Zoho Corporation) है। यह टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर में काम करती है। इसी कंपनी ने Arattai App, Ulaa ब्राउजर बनाया है। इसके आलावा ईमेल सर्विस के क्षेत्र में भी यह देशी कंपनी मौजूद है। Gmail को टक्कर देने के लिए Zoho Mail प्लेटफॉर्म बनाया है। लोग अब स्वदेशी कंपनी की तरह अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी Gmail से Zoho Mail पर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो पहले इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स जान लीजिए, जो इसे Gmail से कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं।