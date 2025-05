Food To Avoid In Thyroid: थायरॉइड मरीज इन 5 चीजों से रखें परहेज, वरना बढ़ सकती है परेशानी

Food To Avoid In Thyroid: थायरॉइड के मरीजों के लिए अपने खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग ये तो जानते हैं कि थायरॉइड में क्या खाना चाहिए, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि किन चीजों से परहेज करना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि थायरॉइड में क्या नहीं खाना चाहिए।

भारत•May 03, 2025 / 11:33 am• MEGHA ROY

Foods harmful for thyroid

Food To Avoid In Thyroid: आजकल के तेजी से बदलते माहौल और खराब जीवनशैली का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसकी वजह से कई बीमारियां आम होती जा रही हैं, जिनमें से एक प्रमुख बीमारी ‘थायरॉइड’ की है। थायरॉइड एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायरॉयड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, जिससे शरीर के कई अंगों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। ऐसे में थायरॉइड मरीजों के लिए सही आहार बेहद महत्वपूर्ण होता है, और कुछ चीजों से परहेज करना जरूरी हो जाता है। (Avoid foods with thyroid problems)

