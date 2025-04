Sleepy At Work: ऑफिस में नींद आने पर करें ये 6 काम

ऑफिस में नींद क्यों आती है (Why do I feel sleepy in the office) -ऑफिस या काम के दौरान नींद आना अक्सर कुछ आम कारणों की वजह से होता है, जिनमें सबसे बड़ी वजह थकावट होती है। जब आप लगातार लंबे समय तक बिना आराम किए काम करते हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं, जिससे नींद आने लगती है।

-एक और बड़ी वजह यह हो सकती है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो। अगर आपकी डाइट में जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी है, तो शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है, जिससे दिनभर थकावट और नींद जैसी हालत बनी रहती है। खासकर आयरन, विटामिन B12 और

-मैग्नीशियम की कमी भी नींद और सुस्ती का कारण बन सकती है।इसके अलावा, लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना, पानी कम पीना, या बिना ब्रेक लिए लगातार स्क्रीन को देखते रहना भी नींद लाने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं।

ऑफिस में नींद भगाने के उपाय (Tips to avoid sleep in office) सहकर्मी के साथ थोड़ी देर बाहर घूम आएं, फ्रेश हवा खाएं ऑफिस में नींद आने पर ताजी हवा लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ आप ऑफिस के बाहर कुछ मिनटों के लिए जा सकते हैं और ताजी हवा ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। साथ ही थोड़ी देर का डिस्ट्रक्शन आपका मन भी फ्रेश कर देगा, जिससे आप फिर से फोकस कर सकेंगे।

व्यायाम करें व्यायाम करना एक अच्छा तरीका है जिससे आप ऑफिस में नींद आने से बच सकते हैं। आप ऑफिस में ही कुछ मिनटों के लिए हल्का व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग या जंपिंग जैक। इससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे।

कॉफी या चाय पिएं कॉफी या चाय पीना नींद भगाने का एक प्रचलित तरीका है। कैफीन आपके शरीर को एक्टिव बनाता है और आपको तरोताजा महसूस होता है। हालांकि ध्यान रखें कि अत्यधिक कैफीन का सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही सेवन करें।

दूसरा टास्क ट्राय कभी-कभी एक ही तरह का काम करने से मन बोर हो जाता है और कभी-कभी एक ही तरह का काम करने से मन बोर हो जाता है और नींद आने लगती है। ऐसे में आप थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा टास्क ट्राय कर सकते हैं या उसी काम को किसी नए तरीके से करने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और आप अलर्ट रहेंगे।

गाना सुनें ऑफिस के समय अगर नींद आने लगे तो म्यूजिक सुनना एक अच्छा तरीका हो सकता है खुद को तरोताजा रखने का। ऐसे में हेडफोन लगाकर कोई ऐसा गाना सुनें जो आपको ऊर्जा से भर दे और जिसे आप साथ-साथ गुनगुना सकें। ध्यान रखें कि संगीत का चुनाव उत्साहवर्धक और पॉजिटिव मूड देने वाला हो, क्योंकि उदास गाने सुनने से आपका मन और भी सुस्त हो सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।