एक अनोखा देश: बैन है प्याज, मछली, टॉम क्रूज की फिल्में, जानिए कैसे जीते हैं यहां के लोग

मोलोसिया से जुड़े इन सवालों के जवाब यहां पर जानेंगे- मोलोसिया कहां है?

मोलोसिया में क्या बैन है?

मोलोसिया में क्या खाते हैं?

क्या मोलोसिया की यात्रा कर सकते हैं?

किस देश में केवल 32 जनसंख्या है?

दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोलोसिया कहां है? Molossia एक मजाकिया देश के रूप में जाना जाता है मोलोसिया (Republic of Molossia) एक माइक्रोनेशन (सबसे छोटा देश) है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नेवाडा राज्य में स्थित है। मोलोसिया, डेटन (Dayton), नेवाडा में स्थित है, जो अमेरिकी शहर रिनो (Reno) के पास है। यह अमेरिका के भीतर ही एक स्वघोषित "देश" है, इसे किसी भी आधिकारिक सरकार या संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा मान्यता नहीं मिली है। इसे मजाकिया देश भी कहा जाता है।

मोलोसिया के राष्ट्रपति का नाम (Molossia President) इसको केविन बॉ (Kevin Baugh) ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है। ये खुद को यहां का राष्ट्रपति भी बताते हैं। इनकी इस तरह के कानूनी फैसले को लेकर भी मीडिया में चर्चा रहती है।

किस देश में केवल 32 जनसंख्या है? (How many people live in Molossia) ये दुनिया का सबसे छोटा देश (world’s smallest country) इसलिए भी है क्योंकि, यहां की आबादी 32 है। यहां पर सिर्फ 32 लोग रहते हैं। साथ ही आप इस देश के सभी घरों को आसानी से घूम फिर सकते हैं। क्योंकि, 32 घर घूमने में टाइम ही कितना लगेगा।

क्या मोलोसिया की यात्रा कर सकते हैं? (Can I travel to Molossia) अगर आप मोलोसिया की यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। यहां पर जाने के लिए मनाही नहीं है। यहां पर घूमने फिरने के लिए कुछ जगह है। हालांकि, इस देश को आप 10-15 मिनट में घूम सकते हैं।