Benefits of Gond Katira : तलवों में रहती जलन तो गोंद कतीरा लेना फायदेमंद, उपयोग कैसे करें

How to Use Gond Katira in Summer : गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए गोंद कतीरा एक बेहतरीन पारंपरिक औषधि है। आहार विशेषज्ञ सुरभि पारिक के अनुसार, इसके कूलिंग और हाइड्रेटिंग गुणों के कारण इसे अप्रैल से जुलाई तक नियमित रूप से लेना चाहिए।