Reel देख-देख के दिमाग तो नहीं ‘सड़’ गया आपका, 2024 में इसको लेकर क्यों हो रही चर्चा, समझिए Brain Rot को

Brain Rot meaning in hindi: ऑक्सफॉर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट को लेकर चर्चा हो रही है। चलिए ब्रेन रॉट का पूरा मतलब समझते हैं।

जयपुर•Dec 08, 2024 / 03:38 pm• Ravi Gupta

Brain Rot Word meaning in hindi

Brain Rot In Hindi: “दिमाग में गोबर घुलना”, ‘ब्रेन रॉट’ को देसी भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है। गांव में बड़े-बुजुर्ग ये लाइन तब कहते हैं जब हम कुछ बेतुका या बेमतलब का काम करते हैं। ‘ब्रेन रॉट’ इस साल 2024 का शब्द (Oxford Word of the Year 2024) बन चुका है। जमकर रील्स देखने वालों के कारण इस शब्द को लेकर चर्चा हो रही है। अगर आप भी खूब रील्स देखने वालों में शामिल हैं तो आपको ब्रेन रॉट शब्द को विस्तार से समझने की जरूरत है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि रील देखके कहीं आपका भी दिमाग तो नहीं सड़ रहा है।