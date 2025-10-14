Causes of Grey Hair : बालों के सफेद होने का क्या कारण है, जानें कैसे बालों का रंग वापस आ सकता हैं

Causes of Grey Hair | सफेद बालों के कारण और इलाज | Natural Hair Pigment Restore
Causes of Grey Hair : आखिरकार सफेद बाल स्थाई नहीं हो सकते। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि रंग-फीका पड़ने की प्रक्रिया तब होती है जब पिगमेंट स्टेम सेल रंग पैदा करने वाले क्षेत्र में जाने के बजाय बालों के रोमछिद्रों के अंदर फंस जाते हैं।
नेचर में प्रकाशित और डिडिफरेंशिएशन मेंटेन्स मेलानोसाइट स्टेम सेल इन ए डायनेमिक निचे शीर्षक वाले इस अध्ययन से पता चलता है कि इन कोशिकाओं की गतिशीलता बहाल करने से एक दिन बालों का सफेद होना स्वाभाविक रूप से वापस आना संभव हो सकता है।
NYU लैंगोन हेल्थ के शोधकर्ताओं के अनुसार, इसका कारण उम्र बढ़ना नहीं, बल्कि मेलानोसाइट स्टेम सेल (McSCs) नामक विशेष पिगमेंट स्टेम सेल की गति - या उसकी कमी है। ये कोशिकाएं मेलानोसाइट्स उत्पन्न करती हैं, जो मेलेनिन का उत्पादन करती हैं, वह पिगमेंट जो बालों को उनका रंग देता है।
एक स्वस्थ रोमछिद्र में, McSCs लगातार दो क्षेत्रों के बीच बदलते रहते हैं: एक जो उन्हें निष्क्रिय रखता है और दूसरा जो उन्हें नए बाल विकास चक्र के दौरान रंग पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। हालांकि समय के साथ, ये स्टेम कोशिकाएं सुरक्षित क्षेत्र में फंस सकती हैं और रंगद्रव्य-उत्पादक क्षेत्र में वापस नहीं जा पातीं। ऐसा होने पर, बाल फिर भी उगते हैं, लेकिन अपने प्राकृतिक रंग के बिना, भूरे या सफेद हो जाते हैं।
ज्ञानिकों ने चूहों के बालों की जड़ों (हेयर फॉलिकल्स) पर एक खास तरह की लाइव इमेजिंग और सिंगल-सेल RNA टेस्ट करके यह समझने की कोशिश की कि बालों का रंग कैसे बदलता है।
उन्होंने पाया कि जब बालों को बार-बार झड़कर दोबारा उगने के लिए मजबूर किया जाता है तो रंग बनाने वाली कुछ खास स्टेम कोशिकाएं (जो मेलानिन बनाती हैं) अपनी सही जगह से हटकर गलत जगह पर फंस जाती हैं।
इस वजह से जब नए बाल उगते हैं तो उनमें रंग देने वाली कोशिकाएं कम बन पाती हैं यानी बालों में काला या भूरा रंग नहीं आ पाता और वे सफेद या भूरे दिखाई देने लगते हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो बाल सफेद इसलिए नहीं होते कि रंग बनाने वाली कोशिकाएं मर जाती हैं बल्कि इसलिए कि वे सही जगह पर पहुंच नहीं पातीं जहां उन्हें अपना काम करना चाहिए।
शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके निष्कर्ष इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को उलट देते हैं कि पिग्मेंट स्टेम सेल्स या तो स्थायी रूप से सक्रिय होती हैं या स्थायी रूप से निष्क्रिय। इसके बजाय ये कोशिकाएं कहीं अधिक गतिशील होती हैं, विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन करने में सक्षम होती हैं और यहां तक कि परिपक्व वर्णक-उत्पादक कोशिकाओं से वापस स्टेम कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं, इस प्रक्रिया को विभेदन (डिडिफरेंशिएशन) कहा जाता है।
इस अनूठी क्षमता का उपयोग सफेद होते बालों में रंग वापस लाने के लिए किया जा सकता है। यदि वैज्ञानिक इन निष्क्रिय स्टेम कोशिकाओं को फिर से गति करने के लिए प्रेरित करने या उन्हें निर्देशित करने वाले संकेत संकेतों को पुनः सक्रिय करने के तरीके खोज लेते हैं, तो प्राकृतिक रंजकता बिना रंगों या रसायनों के वापस आ सकती है।
हालांकि ये निष्कर्ष अभी भी प्रायोगिक चरण में हैं, लेकिन इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। वर्णक कोशिकाओं को परिपक्व होने में मदद करने वाले WNT संकेतन मार्ग को समझकर और संभावित रूप से उसमें हेरफेर करके, शोधकर्ता बालों के रंग को फिर से जीवंत करने के लिए उपचार विकसित कर सकते हैं।
बालों को बढ़ने के लिए मजबूर करने या रोमछिद्रों को कृत्रिम वर्णकों से भरने के बजाय, भविष्य के उपचार कोशिकाओं की उचित गति को बहाल करके प्राकृतिक रंग-निर्माण प्रक्रिया को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लक्ष्य रंजकता को स्थायी रूप से "चालू" करना नहीं है, बल्कि पुनर्जनन की लय को संतुलित रखना है, कुछ कोशिकाएँ अभी रंग उत्पन्न करती हैं जबकि अन्य आरक्षित रहती हैं।
अभी तो नहीं क्योंकि यह अध्ययन चूहों पर किया गया था, हालांकि मानव रोमकूपों की संरचना और व्यवहार एक जैसे होते हैं। यह पुष्टि करने के लिए और शोध की आवश्यकता होगी कि क्या मनुष्यों में भी यही प्रक्रियाएं काम करती हैं।
फिर भी यह खोज वास्तविक आशा प्रदान करती है। यह सुझाव देती है कि सफेद बाल अनिवार्य रूप से क्षति या गिरावट का संकेत नहीं हैं बल्कि समय की समस्या है जिसे विज्ञान जल्द ही ठीक कर सकता है।
