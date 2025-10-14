Causes of Grey Hair : बालों के सफेद होने का क्या कारण है, जानें कैसे बालों का रंग वापस आ सकता हैं

एक स्वस्थ रोमछिद्र में, McSCs लगातार दो क्षेत्रों के बीच बदलते रहते हैं: एक जो उन्हें निष्क्रिय रखता है और दूसरा जो उन्हें नए बाल विकास चक्र के दौरान रंग पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। हालांकि समय के साथ, ये स्टेम कोशिकाएं सुरक्षित क्षेत्र में फंस सकती हैं और रंगद्रव्य-उत्पादक क्षेत्र में वापस नहीं जा पातीं। ऐसा होने पर, बाल फिर भी उगते हैं, लेकिन अपने प्राकृतिक रंग के बिना, भूरे या सफेद हो जाते हैं।