Chai Patti For Face Benefits: चाय पत्तियों से करें स्किन की डीप क्लीनिंग, पाएं सूजन और रैशेज से राहत

Chai Patti For Face Benefits: अगर आपकी स्किन पर जलन या रैशेज हैं तो चाय पत्तियों का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को ठंडक पहुंचाकर जलन और रैशेज से राहत दिलाते हैं।

भारत•Jun 25, 2025 / 10:45 pm• MEGHA ROY

Benefits Of Tea For Skin

Chai Patti For Face Benefits For Skin: गर्मियों में धूल, पसीना और प्रदूषण मिलकर हमारी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर चेहरे पर रैशेज, जलन या सूजन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स की बजाय अगर आप घर पर मौजूद नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, तो आपकी स्किन न सिर्फ हेल्दी रहेगी बल्कि ग्लो भी करेगी। चाय पत्तियां (Tea Leaves) स्किन केयर के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं। इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं और सूजन, रैशेज जैसी परेशानियों से राहत दिला सकता हैं।(Tea leaves for Skin Care)

