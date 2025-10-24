Chhath Puja 2025 Wishes : छठी मइया की कृपा से मिटे दुख-दर्द, सूर्य देव करें आपका जीवन रोशन, ऐसे दें छठ की शुभकामनाएं

Chhath Puja 2025 Greetings|फोटो सोर्स – Freepik
Chhath Puja Wishes & Quotes: छठ पूजा एक पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सूर्य देव की पूजा और कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन को विशेष रूप से नदियों और जलाशयों के किनारे मनाया जाता है, जहां श्रद्धालु सूर्य और उसकी ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।इस पावन अवसर पर, आप अपने दोस्तों और परिवार को छठ पूजा की शुभकामनाएं भेज सकते हैं और उन्हें यह आशीर्वाद दे सकते हैं कि मां छठी की कृपा सदैव उन पर बनी रहे और सूर्य देव की आशीर्वाद से उनका हर दिन रौशन हो। साथ ही, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो।
घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन,
पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन।
छठी मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग।
उल्लास और खुशियां अपार,
मुबारक हो आपको छठ का त्योहार
छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग।
उल्लास और खुशियां अपार,
मुबारक हो आपको छठ का त्योहार!
सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में नयी रौशनी आए,
छठ पूजा के इस पावन अवसर पर, हर दुख से मुक्ति मिले,
और सुख-शांति का संचार हो।
शुभ छठ पूजा!
छठ पूजा की इस पवित्र बेला पर,
सभी का जीवन हो खुशियों से भरा,
सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहे,
छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं!
सूर्य देव के आशीर्वाद से मिले आपको हर क्षेत्र में सफलता,
आपका जीवन हो सुख-समृद्धि से परिपूर्ण,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
इस छठ पूजा पर सूर्य देव का आशीर्वाद हर कदम पर मिले,
जीवन में सुख, शांति, और समृद्धि बनी रहे।
आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं!
इस छठ पूजा के पावन अवसर पर,
आपके घर में खुशियां हो अपार,
सूर्य देव का आशीर्वाद सदा बना रहे,
शुभ छठ पूजा!
सूर्य देव की आराधना से हो आपके जीवन में उजाला,
प्यार, समृद्धि और खुशियों से भर जाए आपका जरा भी खालीपन।
शुभ छठ पूजा!
सूरज की किरणों की तरह आपका जीवन चमकता रहे,
छठ पूजा का व्रत आपको हर दुख से मुक्ति दे,
और अपार सुख-समृद्धि लाए।
शुभ छठ पूजा!
“सूर्य देव की आशीर्वाद से हर कठिनाई हो समाप्त, और आपके जीवन में हमेशा खुशियों का उजाला हो।”
शुभ छठ पूजा!
“जब सूर्य देव का आशीर्वाद मिले, तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है।”
इस छठ पूजा पर आपकी हर उम्मीद पूरी हो!
“छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, एक विश्वास है कि सूरज की रौशनी से जीवन में नयी ऊर्जा और सुख आए।”
शुभ छठ पूजा!
“छठ का व्रत वो शक्ति है, जो जीवन को दीर्घायु, समृद्धि और खुशियों से भर देता है।”
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
“सूर्य देव का आशीर्वाद सदा आपके साथ हो, आपके जीवन में हर दिन नई रौशनी हो।”
शुभ छठ पूजा!
“छठ पूजा का पर्व है संतान सुख और समृद्धि का प्रतीक, सूरज की रौशनी से हो आपका जीवन रोशन।”
शुभकामनाएं!
“जहां सूरज की किरणों से उम्मीद जगी हो, वहां हर मुश्किल खुद हल हो जाती है।”
छठ पूजा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं!
“छठ पूजा में दी जाती है न केवल सूर्य की पूजा, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी।”
धन्य हो यह पर्व!
“सूर्य देव की आशीर्वाद से हर आशीर्वाद और हर रास्ता रोशन हो, जीवन हमेशा खुशहाल रहे।”
छठ पूजा की शुभकामनाएं!
“छठ पूजा की महिमा वही समझ सकता है, जो इस व्रत को समर्पण और श्रद्धा से करता है।”
इस दिन की पवित्रता आपके जीवन को भी एक नयी दिशा दे।
सूर्य देव की पूजा से जीवन में उजाला आए,
छठ पूजा का पर्व आपके लिए खुशियां और समृद्धि लाए।
आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं!”
“सूर्य देव की आराधना से आपका हर कदम सफल हो,
छठ पूजा का यह पावन अवसर आपके जीवन में सुख और शांति लाए।
शुभ छठ पूजा!”
“छठ पूजा की इस पवित्र बेला पर,
सूर्य देव से प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे,
सभी दुख दूर हो जाएं।
शुभ छठ पूजा!”
“छठ पूजा का व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भर दे,
सूर्य देव का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।
शुभ छठ पूजा!”
“इस छठ पूजा पर, सूर्य देव से यह कामना है कि
आपका जीवन सूर्य की तरह चमकता रहे और हर मुश्किल से पार पाएं।
शुभ छठ पूजा!”
“सूर्य देव की आशीर्वाद से आपके घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का वास हो।
छठ पूजा का पर्व आपके जीवन में हर दिन खुशी लाए।
धन्य हो यह पर्व!”
“छठ पूजा का व्रत न केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक है,
बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी मार्ग है।
आपका जीवन हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहे।
शुभ छठ पूजा!”
“यह छठ पूजा आपके जीवन को नई रोशनी दे,
सूर्य देव की कृपा से हर मुश्किल हल हो और आप सदा खुश रहें।
शुभ छठ पूजा!”
“छठ पूजा का यह त्यौहार आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लाए,
सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके सपने साकार हों।
शुभ छठ पूजा!”
“सूर्य देव की आराधना से आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी हो,
छठ पूजा का व्रत आपकी हर मनोकामना पूरी करे।
शुभ छठ पूजा!”
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य