Dangerous Scorpion : सबसे खतरनाक बिच्छू भारत में पाया जाता है, डंक मार दे तो मरना तय!

Dangerous Scorpion Hottentotta tamulus : बिच्छू के काटने से सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि मौत तक हो सकती है। एक ऐसा ही भारतीय जानलेवा बिच्छू है- हॉटेंटोटा टैमुलस। अगर ये काट लिया तो मरना तय माना जाता है। अब भले कोई मरे या ना मरे, मगर इसके डंक के बाद अस्पताल जाए बगैर तो राहत नहीं मिल सकती है। चलिए, सांप और खतरनाक मकड़ियों के बाद इस भारतीय लाल बिच्छू (Indian red scorpion) के बारे में जानते हैं और ये इतना खतरनाक (Khatarnak bichhu) क्यों है, ये भी जानेंगे।