Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Drinking Water in Early Morning: 1, 2 या 4 गिलास… एक स्वस्थ दिन की शुरुआत कितने गिलास पानी से करें?

Drinking Water in Early Morning: पानी जीवन का आधार है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इसका सही सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और त्वचा व बालों को भी खूबसूरत बनाए रखता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 30, 2025

Drinking Water, Water on Empty Stomach, Water Benefits,

Healthy morning routine water| फोटो सोर्स – Freepik

 Drinking Water in Early Morning: हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन का आधार है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इसका सही सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और त्वचा व बालों को भी खूबसूरत बनाए रखता है। ऐसे में कई लोग सुबह उठते ही पानी पीने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत के लिए सुबह कितना पानी पीना सही रहता है 1, 2 या 4 गिलास? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए जानते हैं कि सुबह पानी पीना क्यों जरूरी है और कितना पीना सही रहता है।

सुबह पानी पीने के प्रमुख फायदे

  • रात भर नींद में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी पीने से हाइड्रेशन वापस आता है।
  • बॉडी टेम्परेचर बैलेंस होता है।
  • पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है।
  • आंतों की अच्छी तरह सफाई होती है।
  • मेटाबॉलिज्म तेज होकर एनर्जी बढ़ती है।
  • टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं।

कितना पानी पीना चाहिए?

सुबह 1-2 गिलास हल्का गुनगुना पानी ही काफी है। इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। एक साथ बहुत ज्यादा पानी न पिएं। 1 लीटर या उससे अधिक एक बार में लेने से बचें, खासकर अगर किडनी या दिल की कोई दिक्कत हो।

पानी कैसे पिएं

  • आप रोजाना पानी को हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं।
  • नींबू या सादा पानी पीना भी लाभदायक होता है, क्योंकि यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है।
  • मेथी के दाने या तिल्ली के बीज का पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।
  • खीरे या पुदीने का पानी पीना भी शरीर को डिटॉक्स करने और दिनभर तरोताजा बनाए रखने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें

दूध या पानी के साथ खाएं? Vitamin D की गोली खाने का सही तरीका डॉक्टर से जानिए
लाइफस्टाइल
Vitamin D with Milk or Water

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 10:04 am

Published on:

30 Oct 2025 09:16 am

Hindi News / Lifestyle News / Drinking Water in Early Morning: 1, 2 या 4 गिलास… एक स्वस्थ दिन की शुरुआत कितने गिलास पानी से करें?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बासी मुंह पानी पीने की आदत से दूर रहेंगी कई बीमारियां, जानें हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach
लाइफस्टाइल

Baldness Cure : चंद दिनों में दूर हो जाएगी गंजेपन की समस्या, वैज्ञानिकों ने तैयार किया अनोखा सीरम!

Baldness Cure
लाइफस्टाइल

Grey Hair and Cancer: बाल सफेद होना और कैंसर को लेकर नई स्टडी में खुलासा, जानिए ये सही है या नहीं?

premature grey hair causes grey hair health risk, does grey hair cause cancer, grey hair and skin cancer,
स्वास्थ्य

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

Aditi Rao Hydari simple outfits, basic chic looks, understated elegance, minimalist wardrobe
फैशन

Winter Fruits to Avoid in Morning: सर्दी में किन फलों को सुबह खाने से बचना चाहिए

Avoid eating fruits in winter morning,Fruits Benefits,winter season
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.