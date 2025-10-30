Drinking Water in Early Morning: 1, 2 या 4 गिलास… एक स्वस्थ दिन की शुरुआत कितने गिलास पानी से करें?

Drinking Water in Early Morning: हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन का आधार है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इसका सही सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और त्वचा व बालों को भी खूबसूरत बनाए रखता है। ऐसे में कई लोग सुबह उठते ही पानी पीने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत के लिए सुबह कितना पानी पीना सही रहता है 1, 2 या 4 गिलास? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए जानते हैं कि सुबह पानी पीना क्यों जरूरी है और कितना पीना सही रहता है।